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الأربعاء، 13-09-2023 06:16 ص

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم

غبار4


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا ، وتسقط زخات متفرقة من المطر ولفترات قصيرة خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وأضافت أن الأجواء في خليج العقبة غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات محلية من المطر ولفترة قصيرة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا  تكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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