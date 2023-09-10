الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 10-09-2023 06:00 ص

وفيات الأحد 10/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


 ابراهيم احمد سعد البطاينة 
 علي حسين كريم 
 زياد غالب ناجي العمري 
 شائقة اسماعيل محمد الزعاترة 

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 نضال محمد التوفيق ابو السمن الحياصات 
 عبد الهادي صالح الطيار العوادين 
 عبدالرحيم محمود زكارنة 
 عبد الكريم حمد الصانع 
 ابراهيم موسى القيسي 


 راشد عبدالله سهو الناصر 
 حميده فلاح محمد الدروع 
 سلمان فلاح مقبول الجهني 
 نعيمة عواد سليمان سلامة 


 محمد زهدي سعادة 
 فاروق خليل نهار عنبر المناعسه 
 محمد عبدالله محمود المصري 
 جزيل يوسف سليم السهاونة 
 نزار احمد قاسم الرحامنة 


 عبدالرحيم محمود زكارنة 
 مها إبراهيم صبحي حوا 
 احمد محمد خليل ابووردة 
 فارس محمد الجنيدي

انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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