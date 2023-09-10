وفيات الأحد 10/ 9/ 2023

ابراهيم احمد سعد البطاينة
علي حسين كريم
زياد غالب ناجي العمري
شائقة اسماعيل محمد الزعاترة
نضال محمد التوفيق ابو السمن الحياصات
عبد الهادي صالح الطيار العوادين
عبدالرحيم محمود زكارنة
عبد الكريم حمد الصانع
ابراهيم موسى القيسي
راشد عبدالله سهو الناصر
حميده فلاح محمد الدروع
سلمان فلاح مقبول الجهني
نعيمة عواد سليمان سلامة
محمد زهدي سعادة
فاروق خليل نهار عنبر المناعسه
محمد عبدالله محمود المصري
جزيل يوسف سليم السهاونة
نزار احمد قاسم الرحامنة
عبدالرحيم محمود زكارنة
مها إبراهيم صبحي حوا
احمد محمد خليل ابووردة
فارس محمد الجنيدي
انا لله و انا اليه راجعون