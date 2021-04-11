الأحد 11-04-2021
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الحكومة : اقرار رواتب معلمين و تعيينات في التربية قريباً

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

غزة: ست وفيات و1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا

فقدان محفظة في جرش

الملك عبدالله وولي العهد يزوران صرح الشهيد

أسعار الذهب الأحد 11/4/2021

وفاة شاب واصابة ستة اخرين اثر انهيار أتربة داخل نفق في الكرك

ولي العهد :نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي

العثور على مبالغ بالمليارات في منزل المستشار المزيف برئاسة الجمهورية الجزائرية

وفيات الأحد 11/4/2021

الأحد، 11-04-2021 10:21 ص

وفيات الأحد 11/4/2021

وفيات


سميرة راجي موسى شعبــان

خالد خميس أبورشيد

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فيصل المعتز عبدالكريم ابوجابر

سوسن سري وجيه الكيلاني

افراز متري الهلسه

ناديا فرهود يوسف حداد

كليليا انطون حنا ابوالعراج

أمنه عبدالكريم العبوس

جواهر ادمون خليل ملك

محمد اسماعيل قطاش

فياض محمد عواد البــزور

صلاح عبدالله علي خريســات

هيا سالم محمد الشنيكات

نديم عبدالرزاق مصلح

هاني فارس العزة

علي محمد شحاده الردايدة

عمر نعيم عبدالحميد حسين النجار

خالد احمد الربطــة

سامي صقر شنـــك

اياد محمود ابوقدورة

عبدالمجيد عبدالعزيز القطيــش

محمد ارخيص الطراونــة

على سرور بني ملحم

محمود محمد أمين المصري

 

رسميه محمد عبدالله الدعامسة


حسين عايش الحجاج

كوثر عليان السالم المرعي الحياري

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 




 

 


 

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