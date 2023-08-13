وفيات الأحد 13 /8 /2023

كوثر فالح عبد القادر العبداللات
حياة علي ابراهيم العمري
خالد محمد عيسى ياسين
اكرم صالح السليمي
كرمة محمد ياسين جراروة
قسطه سليم يوسف زغبابة
ناصر غالب ابو ريش
فاطمة محمود شهوان
نعمة عبدالرحمن العلي العربيات
حسن حسين موسى ابو تيلخ
ربحي جودت جميل المصري
محمد عقلة عليق المحارب
حنان عبد المهدي عبدالفتاح الرنتيسي
توفيق محمد الصبايحة
سلامة عبد المعطي سمور
احمد محمد جميل عبد الصمد
موسى يوسف العزة
هيام حسن المغربي
مازن سعد الله عويضة
صايل سالم موسى عبوي
زهرة احمد المغربي
حنان بخيتان نزال الغليلات
محمد خالد محمد البطران
احمد هائد علي النعامنة
انا لله و انا اليه راجعون