الأحد 13-08-2023
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انفجارات في محيط العاصمة السورية

الأحد، 13-08-2023 06:04 ص

وفيات الأحد 13 /8 /2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


 كوثر فالح عبد القادر العبداللات 
 حياة علي ابراهيم العمري 
 خالد محمد عيسى ياسين 

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 اكرم صالح السليمي 
 كرمة محمد ياسين جراروة 
 قسطه سليم يوسف زغبابة 
 ناصر غالب ابو ريش 


 فاطمة محمود شهوان 
 نعمة عبدالرحمن العلي العربيات 
 حسن حسين موسى ابو تيلخ 


 ربحي جودت جميل المصري 
 محمد عقلة عليق المحارب 
 حنان عبد المهدي عبدالفتاح الرنتيسي 
 توفيق محمد الصبايحة 
 سلامة عبد المعطي سمور 


 احمد محمد جميل عبد الصمد 
 موسى يوسف العزة 
 هيام حسن المغربي 
 مازن سعد الله عويضة 


 صايل سالم موسى عبوي 
 زهرة احمد المغربي 
 حنان بخيتان نزال الغليلات 
 محمد خالد محمد البطران 
 احمد هائد علي النعامنة 


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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