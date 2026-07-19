وفيات الأحد 19-7-2026

احمد عبداللطيف عجاج الخوالده
امل ياسين ابو داري
جميله سلمان سوجان العبادي
زيد محمد صادق الكيلاني
عاكف الرواشده
عبدلله صالح الخطيب
عطاف احمد عبدالله ابو حلتم
عيسى محمد عيسى علاونة
فاطمه عيسى العقاب العزام
فايز إبراهيم خليل النجار
مجدي عثمان عامر
محمد محمود حسن القاسم
محمد ابراهيم الزبيدي
محمد مصطفى محمد الفريحات
محمد حميدان الحنيطي
محمد احمد خليل محسن
محمد صالح رشيد بطاح
محمد عبدالله الدروع
محمود سعيد سليمان الرواشده
منيرة خليل الغرايبة
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