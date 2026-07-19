الأحد 2026-07-19 09:57 ص

وفيات الأحد 19-7-2026

وفيات الأحد 19-7-2026
البقاء لله
 
الأحد، 19-07-2026 07:24 ص
 أم صافي الهندي
احمد عبداللطيف عجاج الخوالده
امل ياسين ابو داري
جميله سلمان سوجان العبادياضافة اعلان

زيد محمد صادق الكيلاني
عاكف الرواشده
عبدلله صالح الخطيب
عطاف احمد عبدالله ابو حلتم
عيسى محمد عيسى علاونة
فاطمه عيسى العقاب العزام
فايز إبراهيم خليل النجار
مجدي عثمان عامر
محمد محمود حسن القاسم
محمد ابراهيم الزبيدي
محمد مصطفى محمد الفريحات
محمد حميدان الحنيطي
محمد احمد خليل محسن
محمد صالح رشيد بطاح
محمد عبدالله الدروع
محمود سعيد سليمان الرواشده
منيرة خليل الغرايبة
 
 


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