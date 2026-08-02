الأحد 2026-08-02 07:24 ص

وفيات الأحد 2-8-2026

وفيات الأحد 2-8-2026
وفيات الأحد 2-8-2026
 
الأحد، 02-08-2026 07:10 ص
الوكيل الإخباري-   وفيات الأحد 2-8-2026 :اضافة اعلان


الحاجة حليمة محمد زعل الحجاحجة
حمزة أحمد أبو حمور
الحاجة زكية محمد الخلف الحديدي
الحاج مازن سامي قطينه
ابراهيم عبدالقادر العدوان
ميسون عبدالله ابو ياغي
مخلد عيسى الصليبي المناصير
سلمى ابنة الدكتور علي الطاهات
معتصم منذر حميد الملكاوي
رمزي حنا إبراهيم نده
إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان
إياد هشام فوزي سلامة
آلاء سعيد عبدالمطلب علي
زكية محمد الخلف الحديدي
علياء محمود مقدادي
ماجد عبدالله نجيب سعيد
مازن سامي قطينه
محمود أبو علي
محمود مطلق محمد الصرايرة
مخلد عيسى الصليبي المناصير
ميسون عبدالله ابو ياغي
وليد المعاسفة

إنا لله وإنا إليه راجعون
 
 


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