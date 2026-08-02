وفيات الأحد 2-8-2026

الحاجة حليمة محمد زعل الحجاحجة
حمزة أحمد أبو حمور
الحاجة زكية محمد الخلف الحديدي
الحاج مازن سامي قطينه
ابراهيم عبدالقادر العدوان
ميسون عبدالله ابو ياغي
مخلد عيسى الصليبي المناصير
سلمى ابنة الدكتور علي الطاهات
معتصم منذر حميد الملكاوي
رمزي حنا إبراهيم نده
إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان
إياد هشام فوزي سلامة
آلاء سعيد عبدالمطلب علي
زكية محمد الخلف الحديدي
علياء محمود مقدادي
ماجد عبدالله نجيب سعيد
مازن سامي قطينه
محمود أبو علي
محمود مطلق محمد الصرايرة
مخلد عيسى الصليبي المناصير
ميسون عبدالله ابو ياغي
وليد المعاسفة
إنا لله وإنا إليه راجعون
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