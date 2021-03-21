وفيات الأحد 21/3/2021

دعــــاء خالد أبوجامع





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واد محمد علي الفهيــد الفاعوري





حاتم عزالدين الخطيب التميمي



محمود سليمان النواوي الدعجــة



جورج خليل الياس الفــار



رويــدة جعفر قاسم العطالله الفاعـــوري



محمد سليم الــدادا



آسيا عبدالحليم أحمد ابوفارس الحياري



مروان سليمان سليم الزوايــدة



محمد مفضي الخرابشـــة



نوال خلف البقور



عبد الكريم أحمد نويران العمايرة



اسمى صالح عبدالله مصـــاروة



أحمد علي عبدالله إسليم المحسيري



خلفه ارشيد الشرايعه



فوزية خليل حسن عوض



هاشم أحمد توفيق المومني



محمد طاهر عوده البــزور



خضره محمد المصالحــة



شاهر سليم الجناجــرة



جمال شحاده ابوعزيـــزة



نظيرة محمود احمد القواسمـــة



محمـــد محمود الخالد جرادات



عيسى موسى حمدان الحروب



وادي حسن عوض



سامح احمد العزازمــة



فايز فزاع المكيد العســـاف



منى حسين ابوطاحون



سالم صبح المعلا



عودة عايد العـبادي



محمود حسين بني كنانة



حياة خليفة المعايطة



هاني محمد زيد الكيلاني



محمود حمود الضمور



اتحاد عبدالطيف النسور



فريدة محمد صبرة الكسواني



حسين عقيل المحاميد



تمام محمد حسن الرحال



غالب احمد العناقره



ماهر مصطفى الترزي



محمد حرب ال خطاب



اسماء خلف المهانوه



عبدالحفيظ سلامه المحيسن



صلاح رمضان حموده الشبيطي



محمد احمد النعانعة



محمد فلاح بركات الجهماني

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



