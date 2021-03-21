الأحد 21-03-2021
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التخلص من الإجراءات الصارمة تمنّي أردني في الصيف القادم

زواتي : شركة كندية للتنقيب عن النفط لم تلتزم بدفع كفالة بمليون دينار

الصفدي : الاتفاقية الدفاعية مع أميركا لا تمس سيادتنا

بيان هام من حماية المستهلك حول ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية

ضبط معمل غير مرخص للعصائر في اربد -صورة

الفنان الأردني أنور خليل يكشف تفاصيل وفاة ابنتيه بكورونا

الملكة رانيا : كل عام وقلب كل أم ينبض بالخير والحب - صور

أسعار الذهب الأحد 21/3/2021

الاستهلاكية المدنية : تثبيت أسعار مواد تموينية

تساؤلات كثيرة حول مخلفات مرضى كورونا المحجورين منزلياً

الأحد، 21-03-2021 09:42 ص

وفيات الأحد 21/3/2021

وفيات


دعــــاء خالد أبوجامع

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واد محمد علي الفهيــد الفاعوري

حاتم عزالدين الخطيب التميمي


محمود سليمان النواوي الدعجــة

جورج خليل الياس الفــار

رويــدة جعفر قاسم العطالله الفاعـــوري

محمد سليم الــدادا

آسيا عبدالحليم أحمد ابوفارس الحياري

مروان سليمان سليم الزوايــدة

محمد مفضي الخرابشـــة

نوال خلف البقور

عبد الكريم أحمد نويران العمايرة

اسمى صالح عبدالله مصـــاروة

 

أحمد علي عبدالله إسليم المحسيري


خلفه ارشيد الشرايعه

فوزية خليل حسن عوض

هاشم أحمد توفيق المومني

محمد طاهر عوده البــزور

خضره محمد المصالحــة

شاهر سليم الجناجــرة

جمال شحاده ابوعزيـــزة

نظيرة محمود احمد القواسمـــة

محمـــد محمود الخالد جرادات

عيسى موسى حمدان الحروب

وادي حسن عوض

سامح احمد العزازمــة

فايز فزاع المكيد العســـاف

منى حسين ابوطاحون

سالم صبح المعلا

عودة عايد العـبادي

محمود حسين بني كنانة

حياة خليفة المعايطة

هاني محمد زيد الكيلاني

محمود حمود الضمور

اتحاد عبدالطيف النسور

فريدة محمد صبرة الكسواني

حسين عقيل المحاميد

تمام محمد حسن الرحال

غالب احمد العناقره

ماهر مصطفى الترزي

محمد حرب ال خطاب

اسماء خلف المهانوه

عبدالحفيظ سلامه المحيسن

صلاح رمضان حموده الشبيطي

محمد احمد النعانعة

محمد فلاح بركات الجهماني

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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