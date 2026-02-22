وفيات الأحد 22-2-2026

إميل يعقوب ميخائيل الأسي
فايز أحمد عبدالمجيد عقل
قاسم محمد الزعبي
ماجدة ناصيف عزيز أغابي
اضافة اعلان
منى حمادة الامعري
موسى عبدالفتاح أحمد الاخرس
نبيل يعقوب أبو سنينه
نواف عبدالحليم الخواجا
فايز أحمد عبدالمجيد عقل
قاسم محمد الزعبي
ماجدة ناصيف عزيز أغابي
منى حمادة الامعري
موسى عبدالفتاح أحمد الاخرس
نبيل يعقوب أبو سنينه
نواف عبدالحليم الخواجا
-
أخبار متعلقة
-
وفيات السبت 21-2-2026
-
وفيات الجمعة 20-2-2026
-
وفيات الخميس 19-2-2026
-
وفيات الاربعاء 18-2-2026
-
وفيات الثلاثاء 17-2-2026
-
وفيات الاثنين 16-2-2026
-
وفيات الأحد 15-2-2026
-
وفيات السبت 14-2-2026