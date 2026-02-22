الأحد 2026-02-22 11:17 ص

وفيات الأحد 22-2-2026

البقاء لله
البقاء لله
 
الأحد، 22-02-2026 07:32 ص
إميل يعقوب ميخائيل الأسي

فايز أحمد عبدالمجيد عقل

قاسم محمد الزعبي

ماجدة ناصيف عزيز أغابي


منى حمادة الامعري

موسى عبدالفتاح أحمد الاخرس

نبيل يعقوب أبو سنينه

نواف عبدالحليم الخواجا
 
 


