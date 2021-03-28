الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
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فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

وزير الزراعة : لدينا مخزون كاف من اللحوم

قرار من وزارة التربية بعودة التعليم الوجاهي اعتبارا من الغد لبعض الطلبة

أسعار الذهب الأحد 28/3/2021

الصحة العالمية تحذر من لقاحات "مغشوشة وتتسبب بأضرار جسيمة"!

شاهد.. أسطوانات غاز مغشوشة تباع في الأسواق

ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة

مكافحة الأوبئة : نحتاج لتنظيم الإجراءات في رمضان

نقابة شركات التخليص لـ برنامج الوكيل : اغلاق قناة السويس لن يؤثر على اقتصاد المملكة

الداعية راتب النابلسي يتلقى اللقاح ضد كورونا

الأحد، 28-03-2021 10:16 ص

وفيات الأحد 28/3/2021

وفيات


ليلى عبدالله حمدان خليـفات

 

فاطمة مفضي الريالات

خالد عبيدالله ابو هزيم

علاء الدين عبداللطيف قمحية

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صالحه بادي الطراونـة


فاطمــة نبيل ابراهيم خليل عبندة

خالد محمد حمدلله الزعبي

نبيـــل داود امين الشرفاء

احمد مفلح الطرمـــان

فايزة عبدالله النســـور

محمد يوسف السراديـــح

بسام عبدالله جــرادات

احمد خليف سالم السنيد

خولة محمد سلامة الخطاطبة

جاسر جمعه القشاش

عبدالحفيظ عقيل سلامه الهنانـــدة

مها عوض جبر

عدنان علي عيسى الطـــواها

نعيم محمد خليل عطية

احمد يوسف سويلم الجوابره

جازية سليمان ابوغليون

خالد محمد احمد علي الخرابشـــة

اماني ماجد عبدالجواد العــزة

محمد عطالله الفضــــول

عبدالله أحمد جبر البستنجي

جميل محمـــــد مسعـــود الرشايـــدة

عمر خليل الهباهبة

امجد عبدالمجيد الكوفحي

مفلح خلف سلمان الزيود

حسين احمد حمودة

رائـــد عبدالعزيز قويدر

نعمة احمد مصطفى كنعان

سليمان عايد محمد الربايعه السواعير

 

آمنـــة عبدالله جابر الدراويش


جميـــل إبراهيم ابوريان

ختــام علي ابوهــــرش

يوسف سليمان ابو ملحم الزطيمة

هيام حسن صالح الردايده

( محمد تيسير ) سليمان الدرايسة

جمال موس مرزوق صالـــح

حمـــود ابراهيم الزيدانيين

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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