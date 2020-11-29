الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

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توضيح هام من التربية حول طلبة المدارس

وفيات الأحد 29/11/2020

لجنة الأوبئة: المصابون من كبار السن ناقلون لكورونا لمدة طويلة

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شهود النيابة أمام أمن الدولة في قضية فتى الزرقاء

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني في الأردن اليوم

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ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الأحد، 29-11-2020 09:09 ص

وفيات الأحد 29/11/2020

وفيات


محمد يوسف ابراهيم الطاهر

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سهام توفيق سمعان البوري

خـضرا خليفه الحباشنه


زيد جودت روحي شعشاعه

مي توفيق سمعان البوري

سعد فؤاد قبعين

 

سعيد فهد سعيد ابو جابر


حسين ضيف الله المصري

احمد فليح سليمان العساف

ابراهيم عيسى حنا عويس

خالد فلاح داوود الخرابشــة

محمد ابراهيم يوسف عواد

تركيه عبدالرحيم الجغبيــر

محمد احمد محمود الحياري

عبده مصطفى الشبــول

عثمان احــمد حسن الترك

امنه حسن الرحايمه الملكاوي

شيخه احمد مفلح عيد المومني

ماجده مصطفى بني ارشيد

عبدالمعطي عيسى ابو العدوس

احمد عواد السالم العطيات

مدلله ناصـــر المشاقبة

زهري داود صالح نصرالله


سليمان محمد سليمان الفــار

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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