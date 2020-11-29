وفيات الأحد 29/11/2020

محمد يوسف ابراهيم الطاهر



اضافة اعلان



سهام توفيق سمعان البوري





خـضرا خليفه الحباشنه



زيد جودت روحي شعشاعه



مي توفيق سمعان البوري



سعد فؤاد قبعين



سعيد فهد سعيد ابو جابر



حسين ضيف الله المصري



احمد فليح سليمان العساف



ابراهيم عيسى حنا عويس



خالد فلاح داوود الخرابشــة



محمد ابراهيم يوسف عواد



تركيه عبدالرحيم الجغبيــر



محمد احمد محمود الحياري



عبده مصطفى الشبــول



عثمان احــمد حسن الترك



امنه حسن الرحايمه الملكاوي



شيخه احمد مفلح عيد المومني



ماجده مصطفى بني ارشيد



عبدالمعطي عيسى ابو العدوس



احمد عواد السالم العطيات



مدلله ناصـــر المشاقبة



زهري داود صالح نصرالله



سليمان محمد سليمان الفــار





" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



