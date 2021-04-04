وفيات الأحد 4/4/2021

- قاسم سعيد العقرباوي
- حنين نايف عبدالفتاح الخشمان
- عامر محمد فهد الصنابرة
- رأفت ( رفعت ) يوسف سركيس ثابت
- محمد علي يعقوب الزغول
- نادر نبيه سالم حدادين
- وليد اسماعيل الرحاحلة
- محمد فائق بادي السعود
- محمد خليل ياسين خليفة النسور
- حاجه عبدالله بني هاني
- جميل محمد جميل حجـــاز
- سليمان احمد سليمـــان الغرابلي
- محمود يوسف جبر عبيـــدات
- سميح سامي سمعان قعوار
- حميدة ابراهيم خضرالفاعوري
- محمود محمد حمدان عنانزة
- إسماعيل سليمان الغراغيـــر
- هيثم جميل الكايد العمايرة
- شوكت عوض طشطوش
- منصور محمد سعيد القواسمة
- عائشة محمد حمدان عيسى بلاسمــــــة
- غازي محمد علي عايد الرشايده
- ابراهيم حسين كايد الرواشدة
- صبحيه مصطفى سالم قنديل الطريفي
- فهمي حسين فريحــات
- نبيل محمد سليمان الدرادكة
- فوزي محمد عيسى طلافحــة
- عطالله خلف البواريد
- خالد خليفة عبطان الزيود
- أحمد محمد سلامه الرحامنه
- محمد عارف الصرايره
- جلال صادق يوسف الكرمي
- حسين عبد ابوحمامة الشويات
- خضر راضي الربايعه الدعجه
- هاني سعود حجازي
- عبدالله خليل الذيابات البطوش
- نعيم عبدالفتاح حسين طه
- هاشم يعقوب هاشم العزازي
- محمد عمر عبدالرحمن نصـــار
- محمد أحمد يوسف شاهين
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"