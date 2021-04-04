وفيات الأحد 4/4/2021

- قاسم سعيد العقرباوي



- حنين نايف عبدالفتاح الخشمان



- عامر محمد فهد الصنابرة



- رأفت ( رفعت ) يوسف سركيس ثابت



اضافة اعلان



- محمد علي يعقوب الزغول



- نادر نبيه سالم حدادين



- وليد اسماعيل الرحاحلة



- محمد فائق بادي السعود



- محمد خليل ياسين خليفة النسور



- حاجه عبدالله بني هاني



- جميل محمد جميل حجـــاز



- سليمان احمد سليمـــان الغرابلي



- محمود يوسف جبر عبيـــدات



- سميح سامي سمعان قعوار



- حميدة ابراهيم خضرالفاعوري



- محمود محمد حمدان عنانزة



- إسماعيل سليمان الغراغيـــر



- هيثم جميل الكايد العمايرة



- شوكت عوض طشطوش



- منصور محمد سعيد القواسمة



- عائشة محمد حمدان عيسى بلاسمــــــة



- غازي محمد علي عايد الرشايده



- ابراهيم حسين كايد الرواشدة



- صبحيه مصطفى سالم قنديل الطريفي



- فهمي حسين فريحــات



- نبيل محمد سليمان الدرادكة



- فوزي محمد عيسى طلافحــة



- عطالله خلف البواريد



- خالد خليفة عبطان الزيود



- أحمد محمد سلامه الرحامنه



- محمد عارف الصرايره



- جلال صادق يوسف الكرمي



- حسين عبد ابوحمامة الشويات



- خضر راضي الربايعه الدعجه



- هاني سعود حجازي



- عبدالله خليل الذيابات البطوش



- نعيم عبدالفتاح حسين طه



- هاشم يعقوب هاشم العزازي



- محمد عمر عبدالرحمن نصـــار

- محمد أحمد يوسف شاهين

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



