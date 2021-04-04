الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
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بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

طبيب ينضم إلى قافلة شهداء الواجب

أسعار الذهب الأحد 4/4/2021

المغرب يعرب عن تأييده لقرارات الاردن لضمان أمنه واستقراره

معهد الإعلام يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلكترونيا

جلسة لمجلس الأمة اليوم

لبنان :نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

وفيات الأحد 4/4/2021

مدير برنامج المطاعيم لـ برنامج الوكيل : خطة لتوسيع قاعدة اعطاء المطاعيم ضد كورونا

الكويت: 900 مليون دولار لتنظيف تلوث نفطي من زمن الغزو العراقي

الأحد، 04-04-2021 10:56 ص

وفيات الأحد 4/4/2021

وفيات


- قاسم سعيد العقرباوي

- حنين نايف عبدالفتاح الخشمان

- عامر محمد فهد الصنابرة

- رأفت ( رفعت ) يوسف سركيس ثابت

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- محمد علي يعقوب الزغول


- نادر نبيه سالم حدادين

 

- وليد اسماعيل الرحاحلة


- محمد فائق بادي السعود

- محمد خليل ياسين خليفة النسور

- حاجه عبدالله بني هاني

- جميل محمد جميل حجـــاز

- سليمان احمد سليمـــان الغرابلي

- محمود يوسف جبر عبيـــدات

 

- سميح سامي سمعان قعوار


- حميدة ابراهيم خضرالفاعوري

- محمود محمد حمدان عنانزة

- إسماعيل سليمان الغراغيـــر

- هيثم جميل الكايد العمايرة

- شوكت عوض طشطوش

- منصور محمد سعيد القواسمة

- عائشة محمد حمدان عيسى بلاسمــــــة

- غازي محمد علي عايد الرشايده

- ابراهيم حسين كايد الرواشدة

- صبحيه مصطفى سالم قنديل الطريفي

- فهمي حسين فريحــات

- نبيل محمد سليمان الدرادكة

- فوزي محمد عيسى طلافحــة

- عطالله خلف البواريد

 

- خالد خليفة عبطان الزيود


- أحمد محمد سلامه الرحامنه

- محمد عارف الصرايره

- جلال صادق يوسف الكرمي

- حسين عبد ابوحمامة الشويات

 

- خضر راضي الربايعه الدعجه

- هاني سعود حجازي


- عبدالله خليل الذيابات البطوش

- نعيم عبدالفتاح حسين طه

- هاشم يعقوب هاشم العزازي

- محمد عمر عبدالرحمن نصـــار

 

- محمد أحمد يوسف شاهين

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 




 

 


 

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