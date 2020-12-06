الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 6/12/2020

استكمال النظر بقضية فتى الزرقاء اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء باردة نسبيا اليوم

تحرير 5 مخالفات لمنشآت ومواطنين في الزرقاء

الهياجنة: خطة لتأمين مطاعيم كورونا لنحو 20-25% من الشعب الأردني

نقابة الأطباء تنعى الدكتور ارشيد

ورشة حول الحدّ من العنف الأسري في البقعة

كفرنجة.. تعثر مشروعين تربويين بقيمة مليون و133 ألف دينار

بريطانيا: 397 وفاة و15539 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 06-12-2020 09:16 ص

وفيات الأحد 6/12/2020

وفيات


وليد فرحان موسى عبـــوي

 

احمد ربيع كساب الحلاحلـــه

حنا إبراهيم حنا حنانيا

فاروق عبدالله محمــد الحمـــود

فتحية عبداللطيف عبدالهــادي

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مازن عوني ابراهيم حجازي


لبيبه شكيب ادهم الحسيني

سهير شكيب الجيوسي

جريس خليل جريس الوهاب

وليد محمد حسين الردايده

يوسف رشيد عبيد

ماهر عبدالله محمود الزغيـــر

امتياز عبدالرحيم موسى صوفان

نوفة أحمد اليوسف الحياصات

محمد أحمد حسين مياس

نبيل امين خروب

نهلة قاسم الردايدة

عادل رشدي حطاب

عبدالناصر نوري موسى القريوتي

عمر محمد سلامة خليفات


عبدالمجيد محمد طعيمه الزعبي

 

فايز حسن صالح ازراقي


خوله سليمان مصطفى الدردور

عبدالوالي حامد البريـــزات

أمنه حسين فايز الخواجـــا

احمد حسن العكور

علي أحمد حسين العمــري

 

يوسف محمد مسلم الروســان

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



 




 

 


 

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