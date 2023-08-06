الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

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وفيات الأحد 6 / 8 / 2023

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الأحد، 06-08-2023 06:52 ص

وفيات الأحد 6 / 8 / 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


بهجت محمد شهاب
فايزة محمد ابو قلبين
خليل علي عساف


نعمة محمد جبر جابر
سامي جبر عبدالرحيم الدباس
هنية عبدالرحمن سليمان شقير

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هاني موسى طاهات
حكمت شريف الحصري
زياد احمد عبدالقادر ابو الغنم
احمد مصطفى داود


يسري احمد محمد ياسين شحادة
رزق مصطفى عبيدات
صلاح خالد صلاح الدين الجمال


سليمان بكر ياسين الحاج حسين الرمحي
عفاف حمدي سبانو
جواد ابو صيام


صبحية جمعة محمد الرجبي
فردوس خالد حواشين
أمل عبد القادر زيد الكيلاني
فضة عبدالرحمن العكايلة


هاشم احمد الصالح خريسات
ريم عبدالله ابو عصبه الرحاحلة

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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