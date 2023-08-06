وفيات الأحد 6 / 8 / 2023

بهجت محمد شهاب
فايزة محمد ابو قلبين
خليل علي عساف
نعمة محمد جبر جابر
سامي جبر عبدالرحيم الدباس
هنية عبدالرحمن سليمان شقير
هاني موسى طاهات
حكمت شريف الحصري
زياد احمد عبدالقادر ابو الغنم
احمد مصطفى داود
يسري احمد محمد ياسين شحادة
رزق مصطفى عبيدات
صلاح خالد صلاح الدين الجمال
سليمان بكر ياسين الحاج حسين الرمحي
عفاف حمدي سبانو
جواد ابو صيام
صبحية جمعة محمد الرجبي
فردوس خالد حواشين
أمل عبد القادر زيد الكيلاني
فضة عبدالرحمن العكايلة
هاشم احمد الصالح خريسات
ريم عبدالله ابو عصبه الرحاحلة
انا لله و انا اليه راجعون