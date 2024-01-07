الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الصفدي يؤكد خلال لقاء بلينكن على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

مقتل مجندة إسرائيلية من حرس الحدود في اشتباكات جنين

أكبر حملة تنظيف بحرية لأرصفة ميناء العقبة الجديد

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

النفط يُسجل مكاسب خلال أول اسبوع من 2024

فيديو - مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله

كتيبة جنين تعلن تحقيقها خسائر بقوات الاحتلال

3 اصابات بحادثين تصادم يوم أمس

الاستثمار النيابية تناقش الوضع الاقتصادي لعام 2024

فيديو - جيش الاحتلال: إصابة 4 جنود بتفجير عبوة ناسفة في جنين

عاجل

فيديو - مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله

الأحد، 07-01-2024 06:05 ص

وفيات الأحد 7/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


بسام أحمد أمين الجيوسي
ماجد سعد رضوان حداد
نبيه احمد موسى اللوزي


عائشة عبد الرؤوف عثمان جبر
آمنة يوسف قراقيش
علي مسلم الفلاح المرعي

اضافة اعلان


نبيل محمود الجليس
باسم عبدالقادر فلاح القصير
كمال يونس اسلام توغوج
ماجد شاهر عبدالرزاق العزب


انتصار سليم جبري
ساميه يوسف ابراهيم عياش
عيسى جميل عايد الحجازين
جودت اسماعيل ماط قشحه


محمد عبد العزيز قنديل
رئيسة عبد ربه نوفل محمد عيسى العزة
بهجت احمد الكردي
طه عبد الرحمن البريشي ( القرالة )


بشار حسن زيد الكيلاني
موسى عبدالله الفقهاء
يسرى محمود علي ابو حميدان
أحمد عياد منيزل العورتاني
أحمد محمود الحلو


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله

وفيات السبت 6/ 1/ 2024

1202446352751089165

وفيات الجمعة 2024/1/5

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الخميس 4/ 1/ 2024

انا لله

وفيات الاربعاء 3/ 1/ 2024

انا لله

وفيات الثلاثاء 2/ 1/ 2024

انا لله

وفيات الاثنين 1/ 1/ 2024

أخبار متعلقة
انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاربعاء 27/ 12/ 2023