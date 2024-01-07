وفيات الأحد 7/ 1/ 2024

بسام أحمد أمين الجيوسي
ماجد سعد رضوان حداد
نبيه احمد موسى اللوزي
عائشة عبد الرؤوف عثمان جبر
آمنة يوسف قراقيش
علي مسلم الفلاح المرعي
نبيل محمود الجليس
باسم عبدالقادر فلاح القصير
كمال يونس اسلام توغوج
ماجد شاهر عبدالرزاق العزب
انتصار سليم جبري
ساميه يوسف ابراهيم عياش
عيسى جميل عايد الحجازين
جودت اسماعيل ماط قشحه
محمد عبد العزيز قنديل
رئيسة عبد ربه نوفل محمد عيسى العزة
بهجت احمد الكردي
طه عبد الرحمن البريشي ( القرالة )
بشار حسن زيد الكيلاني
موسى عبدالله الفقهاء
يسرى محمود علي ابو حميدان
أحمد عياد منيزل العورتاني
أحمد محمود الحلو
انا لله و انا اليه راجعون