وفيات الأحد 7/3/2021

- سلطان محمود محافظة
- جمال علي أحمد ازمقنا
- براكسيد رجا سالم سويدان
- حلمي موسى دودوخ خمش
- جريس باسيل الاطرش
- سهاد جمال يوسف جدعون
- انس عبدالمجيد فلاح خليفات
- سهيلة عودة طوال
- كفاح علي عبدالرزاق عربيات
- بسام سعد علي السعد
- ميسر سليمان حسن العمايـــرة
- عبدالهادي خليل اغــريب
- محمود عقيل ابوجابر الزيـــود
- علاء أحمد عبدالله الزواهرة
- حسين موسى يوسف الخطيب
- خالد مصطفى عبدالهادي ياسين
- مشهور عودة الله الاغوات
- عادل محمود عبدالقادر فليفل
- عاطف صبحي موسى ابوليـــلى
- محمد عبدالكريم الذيب المناصير
- فاطمـة علي عبدالرحمــن زايد
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"