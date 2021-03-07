الأحد 07-03-2021
الوكيل الاخباري
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الكويت : اجتماع لإعادة النظر بقرار الحظر الشامل

استشهاد ثلاثة صيادين إثر قصف مركبهم في غزة

الضمان: إعفاءات من الفوائد والغرامات

الهواري : نرجح جعل لقاح كورونا مطعوماً سنوياً

مصر: وصول 8 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال أسابيع

مواطنون عبر برنامج الوكيل : اخذنا لقاح كورونا وننصح الجميع بالذهاب واخذ المطعوم

أسعار الذهب الأحد 7/3/2021

السعودية: عودة الحياة الطبيعية تدريجيا

بعد وفاة الناشط العمري .. موت الغفلة يتصدر تويتر

زريقات : وقف استقبال مراجعي العيادات الخارجية قد يستمر 3 أسابيع

الأحد، 07-03-2021 08:57 ص

وفيات الأحد 7/3/2021

وفيات


- سلطان محمود محافظة

 

- جمال علي أحمد ازمقنا

- براكسيد رجا سالم سويدان

- حلمي موسى دودوخ خمش

- جريس باسيل الاطرش

- سهاد جمال يوسف جدعون

- انس عبدالمجيد فلاح خليفات

- سهيلة عودة طوال

- كفاح علي عبدالرزاق عربيات

- بسام سعد علي السعد

- ميسر سليمان حسن العمايـــرة

- عبدالهادي خليل اغــريب

- محمود عقيل ابوجابر الزيـــود

- علاء أحمد عبدالله الزواهرة

- حسين موسى يوسف الخطيب

- خالد مصطفى عبدالهادي ياسين

- مشهور عودة الله الاغوات

- عادل محمود عبدالقادر فليفل

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- عاطف صبحي موسى ابوليـــلى


- محمد عبدالكريم الذيب المناصير

 

- فاطمـة علي عبدالرحمــن زايد

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



 




 

 


 

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