الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 8/ 10/ 2023

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الأحد، 08-10-2023 06:08 ص

وفيات الأحد 8/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


معروف سليمان البخيت 
 زياد سليمان عقله عساكرية الدبابنة 


 محمد عبدالرحمن النابلسي 
 ماجدة خضر ابو حسنة 
 نادية عبدالقادر عبدالرازق ابو عجميه 

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 فاطمة ابراهيم ابو عليا 
 عواد سعد الغرير 
 ضياء نجيب الخوري مرشد النمري 


 امنه سليمان ابو مصطفى 
 حكمت محمد عليان عابدين 
 صبحي حسام الدين إبراهيم العلمي 


 نايف احمد محمود مقبل 
 محمد عوض الزعبي 
 آمنة دحيلان ثلجي المجالي 


 نعيمة ذيب حمادة 
 فيصل احمد عبدالفتاح العايدي 
 خليل عليان عبدالرحيم 


 محمد حسين رجا عبابنة 
 نبيل احمد ابو دغمة 
 خلود سهيل القلم 


 بلال محمد فايز التميمي 
 فاطمة يوسف الحوزاني 
 سلطان عبدالرحيم زيتون 


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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