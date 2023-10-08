وفيات الأحد 8/ 10/ 2023

معروف سليمان البخيت
زياد سليمان عقله عساكرية الدبابنة
محمد عبدالرحمن النابلسي
ماجدة خضر ابو حسنة
نادية عبدالقادر عبدالرازق ابو عجميه
فاطمة ابراهيم ابو عليا
عواد سعد الغرير
ضياء نجيب الخوري مرشد النمري
امنه سليمان ابو مصطفى
حكمت محمد عليان عابدين
صبحي حسام الدين إبراهيم العلمي
نايف احمد محمود مقبل
محمد عوض الزعبي
آمنة دحيلان ثلجي المجالي
نعيمة ذيب حمادة
فيصل احمد عبدالفتاح العايدي
خليل عليان عبدالرحيم
محمد حسين رجا عبابنة
نبيل احمد ابو دغمة
خلود سهيل القلم
بلال محمد فايز التميمي
فاطمة يوسف الحوزاني
سلطان عبدالرحيم زيتون
انا لله و انا اليه راجعون