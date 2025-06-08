وفيات الأحد 8-6-2025

ميمون عارف إبراهيم إسعيد
عبد المعز يحيى شاور
رامي محمد علي حماد
عبدالله سلامة عبدالله محسن
ابراهيم قاسم أبو علبة
شيرين أحمد العودات
انتزاه عطالله المحيسن
محمد ربيع محمد خالد العمري
-مصطفى أحمد الزغير
-يونان جويد سعد عبده
-يعقوب سليمن فاضي الفاخوري
-نعمان نعمه نصراوي
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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