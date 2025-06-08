الأحد 2025-06-08 02:27 م
 

وفيات الأحد 8-6-2025

البقاء لله
البقاء لله
 
الأحد، 08-06-2025 11:11 ص
هند عبدالله عبدالله الشويحات

ميمون عارف إبراهيم إسعيد

عبد المعز يحيى شاور

رامي محمد علي حماداضافة اعلان


عبدالله سلامة عبدالله محسن

ابراهيم قاسم أبو علبة

شيرين أحمد العودات

انتزاه عطالله المحيسن

محمد ربيع محمد خالد العمري

-مصطفى أحمد الزغير

-يونان جويد سعد عبده

-يعقوب سليمن فاضي الفاخوري

-نعمان نعمه نصراوي

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

 
gnews

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