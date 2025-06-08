وفيات الأحد 8-6-2025

11:11 ص

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هند عبدالله عبدالله الشويحات



ميمون عارف إبراهيم إسعيد



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عبدالله سلامة عبدالله محسن



ابراهيم قاسم أبو علبة



شيرين أحمد العودات



انتزاه عطالله المحيسن



محمد ربيع محمد خالد العمري



-مصطفى أحمد الزغير



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-نعمان نعمه نصراوي



إنّا لله وإنّا إليه راجعون



