الأربعاء 10-02-2021
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وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

وفيات الأربعاء 10/2/2021

وزارة التربية : ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس أمر مقلق

استهتار كبير في العاصمة عمان بكورونا ومؤشر خطير يستوجب الحذر

انتظام دوام طلبة عدد من الصفوف اعتبارا من اليوم

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تفاصيل الحالة الجوية اليوم

الأربعاء، 10-02-2021 09:04 ص

وفيات الأربعاء 10/2/2021

وفيات


- عبدالهادي عطالله المجالي

- جورج عزيز يعقوب ابوعطا

- تيسير منير نيــروخ

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- عيسى عبدالقادر أحمــد القواسمي


- صلاح مرجي سالم الحــدادين

 

- أكرم احمد مصطفى الخــطيب


- وليد عبداللطيــف داوودي

- كمال فــرح عبدالله زغمـــوت

- جاكلين يوسف حبيب عازار

- نبيه حنا المتاروه الحجازين

 

- نعيم يوسف طعمة معايعة


- يوسف احمد القصير الجــزازي

- سهام سليمان سليم الربضــي

- جريس ماهر جريس حــتر

- محمد رضا صالح أبوحمــاد

- ناصر على محمد اسليم

- حسن محمد صبح ابو علي

- فيصل علي السمهوري

- ضياء الدين سالم خريسات

- سامر عبدالله المعايـعة

 

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



 




 

 


 

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