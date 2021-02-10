وفيات الأربعاء 10/2/2021

- عبدالهادي عطالله المجالي
- جورج عزيز يعقوب ابوعطا
- تيسير منير نيــروخ
- عيسى عبدالقادر أحمــد القواسمي
- صلاح مرجي سالم الحــدادين
- أكرم احمد مصطفى الخــطيب
- وليد عبداللطيــف داوودي
- كمال فــرح عبدالله زغمـــوت
- جاكلين يوسف حبيب عازار
- نبيه حنا المتاروه الحجازين
- نعيم يوسف طعمة معايعة
- يوسف احمد القصير الجــزازي
- سهام سليمان سليم الربضــي
- جريس ماهر جريس حــتر
- محمد رضا صالح أبوحمــاد
- ناصر على محمد اسليم
- حسن محمد صبح ابو علي
- فيصل علي السمهوري
- ضياء الدين سالم خريسات
- سامر عبدالله المعايـعة
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"