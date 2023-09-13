الأربعاء 13-09-2023
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الأربعاء، 13-09-2023 06:06 ص

وفيات الأربعاء 13/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


محمد محمود عبدالله ذيبان الديراباني 
 محمد بهاء يعقوب رشيد الديراباني 
 محمود علي محمود ابو رميس 

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 روان أسعد النجار 
 سعيده حسن خضير 
 صالحه محمد يوسف العوفي 


 سعاد حسين أبو اصبع 
 نقولا اسكندر ايوب ضبيط 
 صليحة سعيد سليم فلاحه 


 عيشة ساري عياد 
 سمر ذيب شكري الرطروط 
 رحمة نمر كريمين 
 خولة حسن جرادات 


 غادة مفلح بيدس 
 احمد عباس الجوارنة 


 نعمات محمد موسى النعيمات 
 هيفاء غالب عمر مولا 
 مصطفى محمود الكسابره الديراباني 


 ماريا مؤيد هاني الزعبي 
 محمد دوخي عبيدات 
 حنين زياد حنفيه 


 مريم خليل عطا عيسى صالح زيد 
 فاطمة سليم العلاونة
صيتا ابراهيم الراشد الحنيطي


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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