وفيات الأربعاء 13/ 9/ 2023

محمد محمود عبدالله ذيبان الديراباني
محمد بهاء يعقوب رشيد الديراباني
محمود علي محمود ابو رميس
روان أسعد النجار
سعيده حسن خضير
صالحه محمد يوسف العوفي
سعاد حسين أبو اصبع
نقولا اسكندر ايوب ضبيط
صليحة سعيد سليم فلاحه
عيشة ساري عياد
سمر ذيب شكري الرطروط
رحمة نمر كريمين
خولة حسن جرادات
غادة مفلح بيدس
احمد عباس الجوارنة
نعمات محمد موسى النعيمات
هيفاء غالب عمر مولا
مصطفى محمود الكسابره الديراباني
ماريا مؤيد هاني الزعبي
محمد دوخي عبيدات
حنين زياد حنفيه
مريم خليل عطا عيسى صالح زيد
فاطمة سليم العلاونة
صيتا ابراهيم الراشد الحنيطي
انا لله و انا اليه راجعون