وفيات الأربعاء 16/ 8/ 2023

جبر محمد العطاونة
إسماعيل سليمان الحلحولي
حسن محمود جبر حمدان الدوايمة
وليم جميل عواد دبابنة
فاطمة بي زكريا حباق أبزاخ
عبدالمجيد محمود السيد البرغوثي
مالك فتحي كامل الرشدان الكلوب
خلدون عطا محمد المراحيل المناصير
شكري عبد الوهاب سعيد باكير
فكتورين نعمان عيسى الحن
نعمات سيدو عايد حداد
وجيه محمد حسين ناصر حمدان
بهية عبد المالك اسعد جرادات
تغريد حامد الفقهاء
سليمان مصطفى الكايد القطيشات
سونيا جميل نبهان
زينب ابراهيم مقدادي
يوسف مصطفى صالح نعيرات
خالد مصطفى شحادة الهندي
محمود محمد حسن السعدي
مريم محمود حسين السكجي
هنا علي إدريس قمق
ماهر خليل ابو حامدة
سمير عبود جريس مبارك
انا لله و انا اليه راجعون