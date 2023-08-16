الأربعاء 16-08-2023
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الأربعاء، 16-08-2023 06:06 ص

وفيات الأربعاء 16/ 8/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


جبر محمد العطاونة 
 إسماعيل سليمان الحلحولي 
 حسن محمود جبر حمدان الدوايمة 
 وليم جميل عواد دبابنة 
 فاطمة بي زكريا حباق أبزاخ 

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 عبدالمجيد محمود السيد البرغوثي 
 مالك فتحي كامل الرشدان الكلوب 
 خلدون عطا محمد المراحيل المناصير 
 شكري عبد الوهاب سعيد باكير 


 فكتورين نعمان عيسى الحن 
 نعمات سيدو عايد حداد 
 وجيه محمد حسين ناصر حمدان 


 بهية عبد المالك اسعد جرادات 
 تغريد حامد الفقهاء 
 سليمان مصطفى الكايد القطيشات 
 سونيا جميل نبهان 
 زينب ابراهيم مقدادي 


 يوسف مصطفى صالح نعيرات 
 خالد مصطفى شحادة الهندي 
 محمود محمد حسن السعدي 


 مريم محمود حسين السكجي 
 هنا علي إدريس قمق 
ماهر خليل ابو حامدة
سمير عبود جريس مبارك

انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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