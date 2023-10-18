وفيات الأربعاء 18/ 10/ 2023

حازم عبدالله ناجي النسور
ميسون عبدالحميد احمد الساكت
زينب احمد عبدالقادر السطري
منصور عبدالرحمن الشوابكة
موسى اسماعيل النفيسي
خالد عيسى محمد ابو الهوى
وليد صبحي حمدان خرفان
شكري عاشور الشويكي
وجيه حسين عبد الرحيم محفوظ
خديجة عبدالحميد غيث الكسواني
عائشة سعيد أبو لبادة
آلاء رضوان الخشاشنه
انتصار محمود العدوس
محمود احمد عبد ابو رومي
مهند فتحي سليمان الاخرس السيلاوي
غالب نايف مسلم المعايطة
صالح حسين ذياب ملحم
ناهدة بدر حسان الزيدات
هنري انطوان جميل شحادة
ناديا إلياس موسى الصناع
انا لله و انا اليه راجعون