الأربعاء 18-10-2023
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الأربعاء، 18-10-2023 06:10 ص

وفيات الأربعاء 18/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


 حازم عبدالله ناجي النسور 
 ميسون عبدالحميد احمد الساكت 
 زينب احمد عبدالقادر السطري 

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 منصور عبدالرحمن الشوابكة 
 موسى اسماعيل النفيسي 
 خالد عيسى محمد ابو الهوى 
 وليد صبحي حمدان خرفان 


 شكري عاشور الشويكي 
 وجيه حسين عبد الرحيم محفوظ 
 خديجة عبدالحميد غيث الكسواني 
 عائشة سعيد أبو لبادة 
 آلاء رضوان الخشاشنه 
 انتصار محمود العدوس 


 محمود احمد عبد ابو رومي 
 مهند فتحي سليمان الاخرس السيلاوي 
 غالب نايف مسلم المعايطة 
 صالح حسين ذياب ملحم 


 ناهدة بدر حسان الزيدات 
 هنري انطوان جميل شحادة 
 ناديا إلياس موسى الصناع 


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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