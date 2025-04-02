الأربعاء 2025-04-02 12:15 م
 

وفيات الأربعاء 2-4-2025

البقاء لله
البقاء لله
 
الأربعاء، 02-04-2025 10:24 ص
 سعدة سعيد عبد الجواد غيث
الشيخ إبراهيم محمد خميس
عائشة محمود غازي باروقة
الحاجَّة نعامة سالم الشلبياضافة اعلان

الدكتور صالح الحايك
محمد مصطفى أحمد النسور
المختار محمد عبدالرحمن صالح القصير الجزازي
عبد العزيز عمر عبدالعزيز الرمحي
عبدالرحيم خليل دهمان
نبيهة صبحي أسعد النابلسي
نور كمال وجيه ابو جعفر
رياض عزت يوسف الديريه
ابراهيم يوسف اسماعيل ابو عواد

إنا لله وإنا إليه راجعون
 
gnews

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