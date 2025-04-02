وفيات الأربعاء 2-4-2025

الشيخ إبراهيم محمد خميس
عائشة محمود غازي باروقة
الحاجَّة نعامة سالم الشلبي
الدكتور صالح الحايك
محمد مصطفى أحمد النسور
المختار محمد عبدالرحمن صالح القصير الجزازي
عبد العزيز عمر عبدالعزيز الرمحي
عبدالرحيم خليل دهمان
نبيهة صبحي أسعد النابلسي
نور كمال وجيه ابو جعفر
رياض عزت يوسف الديريه
ابراهيم يوسف اسماعيل ابو عواد
إنا لله وإنا إليه راجعون
-
أخبار متعلقة
-
وفيات الأحد 30-3-2025
-
وفيات الجمعة 28-3-2025
-
وفيات الخميس 27-3-2025
-
وفيات الأربعاء 26-3-2025
-
وفيات الثلاثاء 25-3-2025
-
وفيات الاثنين 24-3-2025
-
وفيات الأحد 23-3-2025
-
وفيات الجمعة 21-3-2025