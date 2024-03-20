الأربعاء 20-03-2024
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الأربعاء، 20-03-2024 06:06 ص

وفيات الأربعاء 20/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


طارق أسعد عبدالقادر أبو خليل 
 مروان علي بنات 
 محمود عواد المساعفة 
 شيرين علي عبد الفتاح سرسك 
 رزقه يوسف الدرويش 

 رائدة محمد يوسف الرثوم 
 منى راجي عبد المهدي الشمايلة 
 نواف اكرم صايمة 
 ليلى سالم عرار 
 هيام محمد يوسف الزول 

 عارف عبدالله حسن الكايد العدوان 
 أسامه احمد قاسم الرحامنه 
 محمد عبدالله رزق 
 فواز فهد المساعفة 
 اميره عفيف الخفش 
 بهيه صالح علي صالح 
 ناديا فرح عيسى حداد 

 محمد خالد قبلاوي 
 نبيل جمال طلال عابدين 
 أحمد محمود الشيحان
 هاشم كامل الفلاح 
 كمال رفقي سليمان عساف 
 بشارة فوزي امين الصراف 

  صبحي ابراهيم البطة 
 حسين رضا حميد شاوه 
انا لله و انا اليه راجعون

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