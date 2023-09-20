الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 20-09-2023 06:06 ص

وفيات الأربعاء 20/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


عبدالله محسن الهيب
ليندا عيسى عودة كرادشة
رؤوف نخلة أبو ياغي


زكريا رمضان القرم
بدرية محمد علي سليم الحلايقة
رائد محمد سعيد عبدالرحمن المحارمه

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مارغريت صالح عواد البقاعين
عبد الرحمن ياسين مصطفى ابو ندى
مصطفى محمد قاسم نصار


مدلله محمد احمد البلبيسي
بدر موسى ابو صقر
الهام محمد صبري الجاعوني


عبدالعزيز سليمان عبدالنبي المعايطة
نصرة سلمان سالم الدسيت
سهام خليل عبد زيدان


احمد فلاح نويران العمايره
سهام خلف عبدالرزاق الغليلات
احمد ارشيد احمد الدلقموني


امنه احمد عرموش
صلاح عليان محمود شريم
 طالب سلامه محمد أبو محفوظ 


 نايف موسى اليوسف ابورمان 
 طليعة محمود خميس شلطف 
 إنعام ميخائيل عيسى رزوق 


انا لله و انا اليه راجعون 





 




 

 


 

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