وفيات الأربعاء 20/ 9/ 2023

عبدالله محسن الهيب
ليندا عيسى عودة كرادشة
رؤوف نخلة أبو ياغي
زكريا رمضان القرم
بدرية محمد علي سليم الحلايقة
رائد محمد سعيد عبدالرحمن المحارمه
مارغريت صالح عواد البقاعين
عبد الرحمن ياسين مصطفى ابو ندى
مصطفى محمد قاسم نصار
مدلله محمد احمد البلبيسي
بدر موسى ابو صقر
الهام محمد صبري الجاعوني
عبدالعزيز سليمان عبدالنبي المعايطة
نصرة سلمان سالم الدسيت
سهام خليل عبد زيدان
احمد فلاح نويران العمايره
سهام خلف عبدالرزاق الغليلات
احمد ارشيد احمد الدلقموني
امنه احمد عرموش
صلاح عليان محمود شريم
طالب سلامه محمد أبو محفوظ
نايف موسى اليوسف ابورمان
طليعة محمود خميس شلطف
إنعام ميخائيل عيسى رزوق
انا لله و انا اليه راجعون