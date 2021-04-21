وفيات الأربعاء 21/4/2021

- حامد علي حسين العويل
- عبدالحـــي يحيى زلوم
- أكرم أديب أيوب حــداد
- رنا كمال ايوب فــاخوري
- زيد سمير عبدالودود بـــركات
- عيسى ســـلامة زيادة زيـــادات
- عبــدالله محمد عبدالقادر أبوعلم
- محمود احمد عبدالحميد الطهـــراوي
- عبـــدالله ( محمد سعيد ) خريشي
- محمد خليل ابوطه كريشان
- عدنان بدرالدين عبدالفتاح صلاح
- حسين جابر بني خالد
- علي عمر ذيب ابوعاشــــور
- باسم محمد كراجة
- شمســـة خليل إسماعيل عاصي
- عمر عواد الخطاب العزايـــزة
- عزات داوود غنـــدور
- سليمان احمد الكراعين
- فارس صالح السكران الجبور
- عائشة اسماعيل سويلم الطورة
- عزيزة عواد خليل المسالمة
- عليان محمد علي الحمزات
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"