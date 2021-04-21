الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
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مؤشرات على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

وفيات الأربعاء 21/4/2021

علماء يدعون لتوخي الحذر من طفرة كورونا الهندية

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انحسار الكتلة الحارة وفرصة لأمطار خفيفة

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تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الاربعاء

حرق وتكسير مركبات في اربد ومشاجرة جماعية في جرش والامن يتدخل

انحسار الاجواء الحارة وامطار متوقعة اليوم و موجة حر جديدة قريباً

الخرابشة يكشف للوكيل طريقة الوصول الى نسبة ايجابية 5% في فحوصات كورونا

الأربعاء، 21-04-2021 08:32 ص

وفيات الأربعاء 21/4/2021

وفيات


- حامد علي حسين العويل

 

- عبدالحـــي يحيى زلوم

- أكرم أديب أيوب حــداد

- رنا كمال ايوب فــاخوري

- زيد سمير عبدالودود بـــركات

- عيسى ســـلامة زيادة زيـــادات

- عبــدالله محمد عبدالقادر أبوعلم

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- محمود احمد عبدالحميد الطهـــراوي

 

- عبـــدالله ( محمد سعيد ) خريشي


- محمد خليل ابوطه كريشان

- عدنان بدرالدين عبدالفتاح صلاح

- حسين جابر بني خالد

- علي عمر ذيب ابوعاشــــور

- باسم محمد كراجة

- شمســـة خليل إسماعيل عاصي


- عمر عواد الخطاب العزايـــزة

- عزات داوود غنـــدور

- سليمان احمد الكراعين

- فارس صالح السكران الجبور

- عائشة اسماعيل سويلم الطورة

- عزيزة عواد خليل المسالمة

 

- عليان محمد علي الحمزات

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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