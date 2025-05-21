وفيات الأربعاء 21-5-2025

هنريت جورج عبده البنا
محمود حسن خميس التوتنجي
عبدالودود بشير الشيخ ياسين
محمد يوسف برغوث
منيرة نايف سمارة
وصال حسن محمود الغول
إبراهيم عبدالكريم سالم القطيفان
محمد محمود أبو ربعية
باسم فضل عبدالله الفواضلة
سليمان محمد السلامة أبو هزيم
وضاح صلاح عيد زيتون
خيرو معروف محي الدين شقير
فرحان كامل عرابي
ناصر منصور سعيد الداود
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