وفيات الأربعاء 21-5-2025

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الوكيل الإخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء 2025/5/21:

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هنريت جورج عبده البنا

محمود حسن خميس التوتنجي

عبدالودود بشير الشيخ ياسين

محمد يوسف برغوث

منيرة نايف سمارة

وصال حسن محمود الغول

إبراهيم عبدالكريم سالم القطيفان

محمد محمود أبو ربعية

باسم فضل عبدالله الفواضلة

سليمان محمد السلامة أبو هزيم

وضاح صلاح عيد زيتون

خيرو معروف محي الدين شقير

فرحان كامل عرابي

ناصر منصور سعيد الداود