الأربعاء 2025-05-21 10:33 ص
 

وفيات الأربعاء 21-5-2025

البقاء لله
البقاء لله
 
الأربعاء، 21-05-2025 07:01 ص

الوكيل الإخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء 2025/5/21:

اضافة اعلان

 

هنريت جورج عبده البنا
محمود حسن خميس التوتنجي
عبدالودود بشير الشيخ ياسين
محمد يوسف برغوث
منيرة نايف سمارة
وصال حسن محمود الغول
إبراهيم عبدالكريم سالم القطيفان
محمد محمود أبو ربعية
باسم فضل عبدالله الفواضلة
سليمان محمد السلامة أبو هزيم
وضاح صلاح عيد زيتون
خيرو معروف محي الدين شقير
فرحان كامل عرابي
ناصر منصور سعيد الداود

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية تقرير أممي: قلة الأمطار تهدد الزراعة الأردنية

تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية بطهران

عربي ودولي تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية بطهران

على هامش الملتقى

أخبار محلية وفد أردني يفتح آفاق شراكة جديدة في برلين

ا

أخبار محلية اختتام مشروع النهج القائم على الحقوق بالهاشمية

كومي صحبة ترامب

عربي ودولي مدير الـ"FBI" السابق يكشف سر شيفرة "8647" المريبة

ا

اقتصاد محلي الذهب لا يتوقف عن الصعود ويسجل ارتفاعا لافتا في الأردن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن عن "القبة الذهبية" بتكلفة 175 مليار دولار .. تعرف عليها

ا

أخبار محلية اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة