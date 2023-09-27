وفيات الأربعاء 27/ 9/ 2023

نجلاء عزمي ميقاتي
عادل عبدالرحمن مشعل
هاديه يوسف كتكت
روزانا هيثم قطيشات
اشرف ياسر الخطيب
حازم محمود ست أبوها
ضامن نهار سليمان الدبوبي
اياد يوسف العطاري
منى حسن محمد علي
كمال توفيق طعمة النمري
عبيدة إبراهيم حسين عبيد
صبحية عبد الله الحجاوي
باسمة محمد هنداوي الزيود
عمر زياد عبد الحافظ الجولاني
ايوب محمد الجمزاوي
عبدالله محمود عبدالله صبري
فراس عبد الرحيم الشوابكة
هاشم عبدالرحيم احمد نجار
اعتدال خميس الزبيدي
وصال ابراهيم يوسف الدبعي
محمد احمد بخيت الجرايره
رماح احمد محمد ابو حجير
فاطمة محمد سعيد القواقزة
ريناد محمد مفلح الحراحشة
انا لله و انا اليه راجعون