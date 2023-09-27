الأربعاء 27-09-2023
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وفيات الأربعاء 27/ 9/ 2023

الأربعاء، 27-09-2023 06:09 ص

وفيات الأربعاء 27/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


نجلاء عزمي ميقاتي
عادل عبدالرحمن مشعل
هاديه يوسف كتكت


روزانا هيثم قطيشات
اشرف ياسر الخطيب
حازم محمود ست أبوها
ضامن نهار سليمان الدبوبي

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اياد يوسف العطاري
منى حسن محمد علي
كمال توفيق طعمة النمري
عبيدة إبراهيم حسين عبيد


صبحية عبد الله الحجاوي
باسمة محمد هنداوي الزيود
عمر زياد عبد الحافظ الجولاني


ايوب محمد الجمزاوي
عبدالله محمود عبدالله صبري
فراس عبد الرحيم الشوابكة
هاشم عبدالرحيم احمد نجار


اعتدال خميس الزبيدي
وصال ابراهيم يوسف الدبعي
محمد احمد بخيت الجرايره


رماح احمد محمد ابو حجير
 فاطمة محمد سعيد القواقزة 
 ريناد محمد مفلح الحراحشة 


انا لله و انا اليه راجعون 





 




 

 


 

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