الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بايدن: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية الفريق الإغاثي في غزة

مواجهات مع الاحتلال جنوب طوباس بالضفة الغربية

فيديو - الأعنف منذ 25 سنة .. مشاهد مروعة من زلزال تايوان

فيديو - أعمال شغب في تركيا على خلفية الانتخابات

دولتان تطلقان تحذيرا من خطر تسونامي

اعتبارا من اليوم .. بدء عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام

وفيات الأربعاء 3/ 4/ 2024

الأرصاد .. تعرف على أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

زلزال قوته 7.5 درجات يقع قبالة جنوب غرب اليابان

استشهاد منفذ عملية الدهس قرب قلقيلية

الأربعاء، 03-04-2024 06:04 ص

وفيات الأربعاء 3/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


ربى عدنان الأخرس
عبدالرحمن خليل القالش
محمد علي درويش
لمى محمد سليم دوعر
نعمه روحي محمد الجوابرةاضافة اعلان


خيريه محمود عودة ذياب
موسى محمد يوسف جبر
ميسر محمود محمد القطري
سمير جورج طانيوس النمس


عبدالقادر اسماعيل الطوره
زينب عبدالقادر الذيبة
حمده عبدالرحمن عطيه الجمال
ياسر عبدالحميد نشوان
عائدة أحمد رشيد منصور

سعيد محمد حجاج
باسم توفيق داوود ملحم اللحام
محمود موسى المصري
محمد عبدالله أبو صعيليك
صالح كليب عبدالرحمن الموسى النعيمات

يعقوب خضر الحداد
علي حسن عبد المعطي أبو غوش
مريم شادي إسماعيل جابر
محمد رفيق مرشد درويش البرغلي


انا لله و انا اليه راجعون 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الثلاثاء 2/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاثنين 1/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاحد 31/ 3/ 2024

انا لله

وفيات السبت 30/ 3/ 2024

32024239164797626963

وفيات الجمعة 29/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الخميس 28/ 3/ 2024