وفيات الأربعاء 3/ 4/ 2024

ربى عدنان الأخرس
عبدالرحمن خليل القالش
محمد علي درويش
لمى محمد سليم دوعر
نعمه روحي محمد الجوابرةاضافة اعلان
خيريه محمود عودة ذياب
موسى محمد يوسف جبر
ميسر محمود محمد القطري
سمير جورج طانيوس النمس
عبدالقادر اسماعيل الطوره
زينب عبدالقادر الذيبة
حمده عبدالرحمن عطيه الجمال
ياسر عبدالحميد نشوان
عائدة أحمد رشيد منصور
سعيد محمد حجاج
باسم توفيق داوود ملحم اللحام
محمود موسى المصري
محمد عبدالله أبو صعيليك
صالح كليب عبدالرحمن الموسى النعيمات
يعقوب خضر الحداد
علي حسن عبد المعطي أبو غوش
مريم شادي إسماعيل جابر
محمد رفيق مرشد درويش البرغلي
انا لله و انا اليه راجعون