الأربعاء 03-07-2024
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الأربعاء، 03-07-2024 06:20 ص

وفيات الأربعاء 3/ 7/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


سوسن مصطفى عبدالحليم الداوود
سعاد (محمد أشرف) (محمد شريف) رمو
إسحق خضر إسحق المبيض
جودي عبد الجواد سدراضافة اعلان

آمنه اسماعيل

باسم صديق جاموس
سعاد عيسى جريس الحزين
ربيحة يوسف منيب علي الخليفه
فخرية محمد راغب الجوابرة

هيا سعد القرالة
محمد رضا حمدان العلاونه
حمدة حماد العنيزات
منيا عبدالرحمن الخريوش المناعسه
عادل مصطفى جوده


طائل شفيق عبداللطيف البطه الحجاوي
عبلة يوسف عبدالهادي خضر
عيدة احمد سالم الذيابات
حليمة خالد شحادة طعمة
 حليمة عبدربه يوسف الغروز 


مفيدة عبد العزيز صلاح
توفيق عبدالله ( هشام ) التوفيق الدباس
وليد إبراهيم شمس الدين شركس
محمد حسن عبدالله النيرب
انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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