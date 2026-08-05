وفيات الأربعاء 5- 8- 2026

اديب أحمد عساف الحصان
سميح يعقوب بديوي قاقيش
ظاهر عايد عوده الرحامنه
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عماد عيسى جريس الربضي
غسان فرح نصار خلف
مارسيل حنا أنطون تانجو
موسى ابراهيم يوسف دبابنة
سميح يعقوب بديوي قاقيش
ظاهر عايد عوده الرحامنه
عماد عيسى جريس الربضي
غسان فرح نصار خلف
مارسيل حنا أنطون تانجو
موسى ابراهيم يوسف دبابنة
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