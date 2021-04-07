الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
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مذكرة نيابية تطالب بتقليص ساعات الحظر الليلي في رمضان

وزير الصحة لـ الوكيل : ضوابط وشروط لعودة الحياة الى طبيعتها يجب ان تتحقق

خبير زلازل لـ الوكيل : لن تتأثر المملكة بهزة أرضية

أسعار الذهب الأربعاء 7/4/2021

أمانة عمان لـ برنامج الوكيل : خدمة الدليفري اختيارية للتاكسي والسرفيس

وفيات الأربعاء 7/4/2021

مضيفة تطرد عائلة من الطائرة في أمريكا

المعونة :دعم نقدي لـ 60 ألف أسرة إضافية الشهر الحالي

الفنانة عبير عيسى في العناية الحثيثة

مطالبات عبر برنامج الوكيل بالسماح للمواطنين بأخذ مطاعيم كورونا يوم الجمعة

الأربعاء، 07-04-2021 10:34 ص

وفيات الأربعاء 7/4/2021

وفيات


سليمة بهجت الصليبي الفاعـــوري

عبداللطيف عبدالرحمن الدباس

روزين ابراهيم مهاوش المعشر

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ميراي جبرائيل سليمان صيقلي

 

جمال محمد لافي


احمد حسام الدين رسلان المفــتي

سلڤيا بولص الحـــدادين


فتحي عايد رباع

ماهر يوسف مالكيه

داود عبدالرحمن عثمــــان

ندى نمر اسماعيل ابوحـلاوه

فليحان سليمان الريالات

يسرى يونس محمد الرمحي

محمد محمود سالم الشوحه


حسين جبر حـــمودة


ياسين موسى محمد حمو

 

محمد عاكف الحراسيس


علي عليان الذيابات البطوش

سعيد توفيق التوتنجي

زهير محمد سالم الصرايره

اسماعــيل عبدالكريم المصــــــري

نزار انور حامد جـابر

 

عمران محمد بطـاح


لمياء عبدالرزاق عبدالفتاح قطيشات

فالح سليمان الزرقــان

 

يوسف محمود عيسى صندوقة


"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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