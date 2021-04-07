وفيات الأربعاء 7/4/2021

سليمة بهجت الصليبي الفاعـــوري



عبداللطيف عبدالرحمن الدباس



روزين ابراهيم مهاوش المعشر

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ميراي جبرائيل سليمان صيقلي

جمال محمد لافي



احمد حسام الدين رسلان المفــتي



سلڤيا بولص الحـــدادين





فتحي عايد رباع



ماهر يوسف مالكيه



داود عبدالرحمن عثمــــان



ندى نمر اسماعيل ابوحـلاوه



فليحان سليمان الريالات





يسرى يونس محمد الرمحي



محمد محمود سالم الشوحه







حسين جبر حـــمودة



ياسين موسى محمد حمو



محمد عاكف الحراسيس



علي عليان الذيابات البطوش



سعيد توفيق التوتنجي



زهير محمد سالم الصرايره



اسماعــيل عبدالكريم المصــــــري



نزار انور حامد جـابر



عمران محمد بطـاح



لمياء عبدالرزاق عبدالفتاح قطيشات



فالح سليمان الزرقــان

يوسف محمود عيسى صندوقة



"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"