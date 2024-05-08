الأربعاء 08-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 08-05-2024 06:04 ص

وفيات الأربعاء 8/ 5/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


فتحية عبدالله عودة قزمار
صالح سليمان داوود بطارسة
توفيق أحمد جمعة غانم
انتصار محمد يحيى
يوسف موسى محمد جابراضافة اعلان


علي حسن علي ذيب العميري
سالم نجيب موسى النمري
إبراهيم عبد الرحمن العمايره
خالد محمد ابو بكر ( التوني )
جمال حسن ابو سعده

خليل زهدي عبدالله عبيد الديراباني
سيف خالد محمود قصقص
علياء حسين حسني شكوكاني
زايد علي شهاب الملكاوي

وصال مصلح عزات النابلسي
محمد عبدالله محمد العزب
ياسين شحدة الحلايقة
فتحية حسني عبدالكريم جابر 

ماهر درويش محمد الغلاييني 
سمير سليم إسماعيل الطحان 
صبحا حسن سرور 
احمد مصطفى عبد العرايضه
الياس عبد الجواد عبد الفتاح الجعبري


انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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