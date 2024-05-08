وفيات الأربعاء 8/ 5/ 2024

فتحية عبدالله عودة قزمار
صالح سليمان داوود بطارسة
توفيق أحمد جمعة غانم
انتصار محمد يحيى
يوسف موسى محمد جابراضافة اعلان
علي حسن علي ذيب العميري
سالم نجيب موسى النمري
إبراهيم عبد الرحمن العمايره
خالد محمد ابو بكر ( التوني )
جمال حسن ابو سعده
خليل زهدي عبدالله عبيد الديراباني
سيف خالد محمود قصقص
علياء حسين حسني شكوكاني
زايد علي شهاب الملكاوي
وصال مصلح عزات النابلسي
محمد عبدالله محمد العزب
ياسين شحدة الحلايقة
فتحية حسني عبدالكريم جابر
ماهر درويش محمد الغلاييني
سمير سليم إسماعيل الطحان
صبحا حسن سرور
احمد مصطفى عبد العرايضه
الياس عبد الجواد عبد الفتاح الجعبري
انا لله و انا اليه راجعون