الإثنين 11-07-2022
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الإثنين، 11-07-2022 01:48 م

وفيات الإثنين 11-7-2022

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باسمة عبدالعزيز قاسم مالك
احمد محمد صالح وشاح
محمد احمد الرحاحلة
فهد حامد حماد الطراونة
حمدة قاسم النعيمات
محمد خليل الغرابلي
سامي سالم نجيب حداد
محمد فواز موسى الابراهيم
محمد عليان ابوحميده
محمد علي احمد دودو
حميدة عدوان صالح بدوان المشايخ
رحمه حسن ابرهيم الجهماني
عطاف أحمد الجبر
احمد الوحش السويطي
محمد صالح الرفاعي
احمد ضيف الله ابو الندى
رحمهم الله جميعاً، وألهم أهلهم وأحبائهم الصبر والسلوان

 




 

 


 

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