وفيات الإثنين 19-05-2025

07:19 ص

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فتحية عبدالحليم عصفور



صديقة عودة الكسابرة الديرباني



حسن محمد نافع أحمد



خليل رضوان الغروز



علي سليمان علي أبو يحيى



عريف أسعد مسوده



جوده نجيب جوده مجج



سعدي رشيد خضر أبوعواد



سهام محمد عيسى عثمان الموسى



حسين سليمان أبوجودة



محمد وضاح جلال الحسين الرطروط



وسام نبيل سعد مشربش



سمير فهمي محمد الخطيب



غسان توما حنا مخلوف







