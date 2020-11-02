الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

بعد ما نشره الوكيل الإخباري .. التحفظ على أطنان من الذرة المعلبة في عمان

وفيات الإثنين 2/11/2020

تحرير مخالفات لمخالفي أوامر الدفاع

أسعار الذهب الإثنين 2/11/2020

بدء صرف سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإثنين .. فرصـة لأمطار غزيرة

في اقل من اسبوع ثلاثة مسؤولين اردنيين يصابون بكورونا

مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة طبيب - أسماء

الحموري للوكيل : 90 اصابة بكورونا في العناية المركزة بمستشفيات القطاع الخاص




الإثنين، 02-11-2020 08:59 ص

وفيات الإثنين 2/11/2020

82019289917387526535


- كرمة صالح موسى الصوالحة

 

- سعدي محمد سعيد الحلبوني

- محمد أحمد محمد رمضـــان

- عوني حسني محمد الحاج علـــي

اضافة اعلان
 

- عاطف خلف ملكاوي


- روضة سامي مصطفــى الأحمد

- خليل سلامة الشطنــاوي

- عبدالحفيظ جمعة الكركي

 

- ألين بطرس سلامة صويــص


- فاطمة عبدالعزيز الشيخ محمد

- ابراهيم أحمد ابوضبيع

- عبدالحميد ناصر الحباشنــة

- أحمد عليان محمد القضــاة

- محمود يونس المساعيد الديرباني

 

- ابراهيم محمد رحمة


- ضيف الله مصطفى عثمــان اللحام

- أحمد عواد أحمد الرحـــاحلة

- عزيزة محمد حسين كتكت

- علـــي أحمد عبدالرحــمن الدراويــش

" إنّا لله وإنّا إليه راجعــون "


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفيات

وفيات الأحد 1/11/2020

وفيات

وفيات السبت 31/10/2020

وفيات

وفيات الخميس 29/10/2020

وفيات

وفيات الثلاثاء 27/10/2020

وفيات

وفيات الإثنين 26/10/2020

وف

وفيات الأحد 25/10/2020