وفيات الإثنين 2/11/2020

- كرمة صالح موسى الصوالحة
- سعدي محمد سعيد الحلبوني
- محمد أحمد محمد رمضـــان
- عوني حسني محمد الحاج علـــي
- عاطف خلف ملكاوي
- روضة سامي مصطفــى الأحمد
- خليل سلامة الشطنــاوي
- عبدالحفيظ جمعة الكركي
- ألين بطرس سلامة صويــص
- فاطمة عبدالعزيز الشيخ محمد
- ابراهيم أحمد ابوضبيع
- عبدالحميد ناصر الحباشنــة
- أحمد عليان محمد القضــاة
- محمود يونس المساعيد الديرباني
- ابراهيم محمد رحمة
- ضيف الله مصطفى عثمــان اللحام
- أحمد عواد أحمد الرحـــاحلة
- عزيزة محمد حسين كتكت
- علـــي أحمد عبدالرحــمن الدراويــش
" إنّا لله وإنّا إليه راجعــون "