الإثنين 22-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأوقاف لـ الوكيل : لا مستجد بشأن صلاتي المغرب والفجر

هكذا يتم التعامل مع مريض كورونا داخل العناية الحثيثة في مستشفى حمزة - فيديو

بلعاوي لـ الوكيل: الإصابة بكورونا واردة بعد تلقي اللقاح

دودين : قد نعلن عن حزم تحفيزية الأسبوع المقبل

65 % نسبة الفاقد في مياه الطفيلة

تطعيم الكوادر الطبية غدا

احكام بالحبس وغرامات مالية لمخالفين لقانون الدفاع في اربد وعجلون

إغلاق محكمتي مأدبا والقصر الشرعيتين الإثنين

الفراية يوعز بإجراء جولات دورية على المستشفيات

تحديد آلية احتساب علامات طلبة النظام البريطاني

الإثنين، 22-03-2021 10:12 ص

وفيات الإثنين 22/3/2021

وفيات


سحر نهاد علي نسيبــة

البير ناصيف موسى عكـــاوي

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حسين محمود عمر توقة


رسمية محمد السالم الحيــاري

عبدالــرزاق العيفة الدهامشة

سمر عيسى خليل سمارة

ابراهيم عبدالكريم الفقراء العجارمه

نايف عطالله المومني

حازم فريد سعيد كساب

موسى صالح غنيم الغنيمات

عيسى جمعة ابراهيم

صالحه حمدان محمد الحياري

حسني عمر سلطان

جورجيت سليم جريس الربضي

محمود سليمان أبوعساف

عوض سليمان محمد القضاة

احمد سالم العساسفه

سالم حسن الرشيدي

انتصار عيسى عيد الشيخ

عمر سليم عبدالقادر التل

صبحية عبدالكريم نجام

احمد زيد ابوعــودة

سلمان شعبان الجوابرة

أحمد سليمان عبد العزيز عقل

عائشة سليمان ابوالهيجاء

جمال حسين سلامه نخله

فاطمه فليح بني عامـــر

ياسين سعيد الطراونه

مصطفى جمعه نبهان ابولاوي

غاده سليمان ابوالراغب

ذيب رمضان عبدالفتاح الشطرات

سلامه حجاج العـــودات

ناصر منصور محمد كريشان

نعمان جمعة الحرباوي

ياسين محمد عبدالله الشمايله

اسكندر ابراهيم عبدالفتاح القيسي

ماهر عطية الحريم

حامد محمد عوض كريشــان

عبدالعزيز نايف البريزات

كريمه محمد الحايك

حسن مصطفى دغمش

قاسم سليم صالح المومني

عائشة محمد سعيد قفاف

هند جادالله عثمان الصدوق الديراباني

سعدة موسى نوفل

سليمان خلف مفلح السليحات

منى حسين لبابنه

عبدالله سلطان محمد الفريحات

ايمان احمد موسى مشايخ

محمود عبدالقادر حمدان الزيوت

 

محمد محمود الدسيت


ابراهيم عبدالله المرايات

وداد محمد الدوس

محمود صالح مفلح الحايك

يوسف ضيف الله الرفاعي

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



 




 

 


 

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