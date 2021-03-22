وفيات الإثنين 22/3/2021

سحر نهاد علي نسيبــة



البير ناصيف موسى عكـــاوي

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حسين محمود عمر توقة



رسمية محمد السالم الحيــاري



عبدالــرزاق العيفة الدهامشة



سمر عيسى خليل سمارة



ابراهيم عبدالكريم الفقراء العجارمه



نايف عطالله المومني



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"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



