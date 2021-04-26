الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
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وزير الأوقاف : دراسات بشأن رمضان وصلاة التراويح

مدير مستشفى الحسين لـ الوكيل : أدوية السكري متوفرة

البدور لـ الوكيل : من الأجدر أن يتم فتح القطاعات حاليا

وفيات الإثنين 26/4/2021

أسعار الذهب الإثنين 26/4/2021

الأمن يبدأ بإعطاء لقاح كورونا لمنتسبيه

نقابة الصحفيين تنعى الزميل حيدر المجالي

ترقب شعبي للإجراءات التخفيفية

جلسة نيابية رقابية اليوم

فرصة لسقوط زخات مطرية مساءً

الإثنين، 26-04-2021 10:08 ص

وفيات الإثنين 26/4/2021

وفيات


- حيدر عبدالله المـجــالي

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- عبدالمهــدي عبدالوالي الخليــفات


- زهــدي عبدالمجيد بركات

- نـاديا فتح الله طرابلسي

- جمال محمد عيسى باخوا كتجي

- عايدة نصري ميخائيل منصــور

- علي فريد شحادة خليــف

- عبدالله محمد دعيبس الشوابكة

 

- سعــد نهار شاهر الحديد


- وسيم زياد مخلد أبوردن

 

- ايمن أميــن اللداوي

- محمد عمر التميمي

- اسماعيل يوسف ابوحميدان
 

- خلف عودة البشر

- جميلة زكريا المقبل

- عدنان رشاد عبيـد


- ليندا عيد عـويس

- فتحية خالد ابوفـودة

- سلامة عبدالمجـيد فراج

- محمد أحمد محمد مسلم

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "

 




 

 


 

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