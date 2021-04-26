وفيات الإثنين 26/4/2021

- حيدر عبدالله المـجــالي
- عبدالمهــدي عبدالوالي الخليــفات
- زهــدي عبدالمجيد بركات
- نـاديا فتح الله طرابلسي
- جمال محمد عيسى باخوا كتجي
- عايدة نصري ميخائيل منصــور
- علي فريد شحادة خليــف
- عبدالله محمد دعيبس الشوابكة
- سعــد نهار شاهر الحديد
- وسيم زياد مخلد أبوردن
- ايمن أميــن اللداوي
- محمد عمر التميمي
- اسماعيل يوسف ابوحميدان
- خلف عودة البشر
- جميلة زكريا المقبل
- عدنان رشاد عبيـد
- ليندا عيد عـويس
- فتحية خالد ابوفـودة
- سلامة عبدالمجـيد فراج
- محمد أحمد محمد مسلم
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "