وفيات الإثنين 8/2/2021

- موسى جبــرا موسى دحــدل
- احمد مصطفى نمر هنطـــش
- مظهر عبداللطــيف الحــوراني
- حبيــب حنا عيســى رزق
- فتحيــة يعقوب عثمان المحتــسب
- سعود صالح عبدالهادي المحارمة
- ياسر أسعد السهلي
- محمود ناصر المعلا الـــزيود
- نوال محمد عبدالوهاب الكســواني
- تركيـة سالم باير الشلول
- فضية عبدالله فيـاض الغنانيـــم
- نهى عودة عواد المناجلــة المناصير
- سمير محمد خليل عبندة
- يوسف هلال الحنيطي
- اسماعيل محمد حسن ربابعة
- أحمد محمود أحمــد الحلاحلة
- ابراهيم علي عنــاد الغنانيم
" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"