الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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وفيات الإثنين 8/2/2021

الإثنين، 08-02-2021 08:55 ص

وفيات الإثنين 8/2/2021

وفيات


- موسى جبــرا موسى دحــدل

- احمد مصطفى نمر هنطـــش

- مظهر عبداللطــيف الحــوراني

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- حبيــب حنا عيســى رزق

- فتحيــة يعقوب عثمان المحتــسب

- سعود صالح عبدالهادي المحارمة

- ياسر أسعد السهلي

- محمود ناصر المعلا الـــزيود

- نوال محمد عبدالوهاب الكســواني

- تركيـة سالم باير الشلول

- فضية عبدالله فيـاض الغنانيـــم

- نهى عودة عواد المناجلــة المناصير

- سمير محمد خليل عبندة

- يوسف هلال الحنيطي

- اسماعيل محمد حسن ربابعة

- أحمد محمود أحمــد الحلاحلة

 

- ابراهيم علي عنــاد الغنانيم

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 



 




 

 


 

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