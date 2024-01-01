وفيات الاثنين 1/ 1/ 2024

خالد جاسر
نامق علي نيازي التل
سهيل الشيخ فارس محمد عورتاني
هزعة عبدالله المراعبة
نوال أحمد شحادة
نضال محمد التميمي
تهاني عبدالفتاح حسين اشتيه
عصام صبحي الزازه
بهية عيسى محمود خوران
امين عبد احمد ابورمان
عبدالمجيد خليفة الحجاج
غاده محمود حسين العرموطي
محمد جميل ابراهيم شنك
حمد عارف نزهان النصيرات
محمود إياد فتحي عياش
زهدي خليل رحال
تيسير محمود محمد الردايدة
فاطمة عودة مسلم ابو يحيى
إنشراح الأصفر العقرباوي
زينب عليان عبيدالله القضاه
يوسف أحمد محمد عميرة
فتحي عبدالفتاح شلباية
نسيم عمر إسماعيل بزادوغ
عايش جمعة عبدالسلام فودة
خالد علي عزام الجهني
انا لله و انا اليه راجعون