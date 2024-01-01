الإثنين 01-01-2024
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الإثنين، 01-01-2024 06:21 ص

وفيات الاثنين 1/ 1/ 2024

انا لله


خالد جاسر
 نامق علي نيازي التل 
 سهيل الشيخ فارس محمد عورتاني 
 هزعة عبدالله المراعبة 

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 نوال أحمد شحادة 
 نضال محمد التميمي 
 تهاني عبدالفتاح حسين اشتيه 


 عصام صبحي الزازه 
 بهية عيسى محمود خوران 
 امين عبد احمد ابورمان 
 عبدالمجيد خليفة الحجاج 
 غاده محمود حسين العرموطي


 محمد جميل ابراهيم شنك 
 حمد عارف نزهان النصيرات 
 محمود إياد فتحي عياش 
 زهدي خليل رحال 


 تيسير محمود محمد الردايدة 
 فاطمة عودة مسلم ابو يحيى 
 إنشراح الأصفر العقرباوي 
 زينب عليان عبيدالله القضاه 


 يوسف أحمد محمد عميرة 
 فتحي عبدالفتاح شلباية 
 نسيم عمر إسماعيل بزادوغ 


 عايش جمعة عبدالسلام فودة 
 خالد علي عزام الجهني


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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