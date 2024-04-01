وفيات الاثنين 1/ 4/ 2024

يوسف خليل الهبرة العجوري
احمد عبدالعزيز العيد الناصر الراشد المناصير
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أحمد خلف جميل العساف
محمد احمد عساف الريماوي
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محمود حسين عبد العزيز النحاليني
محمد عبد الفتاح الزبيدي
خالد محمد سالم ابوالغنم
خولة محمد عبدالله جابر نجاجرة
عرفات سعيد خليل السطري
أنور عزت سالم سرحان
عامر اسماعيل محمود الروبي
زهرة داوود حسن اللحام
عمر محمود عصفور
محمد عبد حمام
عمر إبراهيم يوسف حسونه
فاطمه حسين عبدالجليل حامد
سميرة عبد الهادي عوض الله
عواد مفضي مرشود الثروان الجبور
نجمة طه صالح المشني
ربيعه عبد الرؤوف نيروخ
انا لله و انا اليه راجعون