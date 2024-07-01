وفيات الاثنين 1/ 7/ 2024

يزيد حسين احمد الحنيطي
محمد سليمان نجم الخطيب
خديجه محمود رباح النجار
نزار عفيف عبدالله حزيناضافة اعلان
عبدالحفيظ احمد الرمحي
ابراهيم حسن مصطفى النبالي
رامز عبدالرحيم أبوعلي البيطار
سهام عبدالرحمن قطيشات
نعمان كامل موسى
محمد إسماعيل شفيق حيمور
فكتور جميل عودة السمعان
محمد ماجد أبو الفوارس البشتاوي
فاتن محمد خالد الحلواني
هندية محمد الزعل أبوحنك
فلحه محمد محسن الهملان الدعجة
رغدة طه عبدالفتاح الشمايلة
شريف علي نزال
احمد شحادة خليل موسى
عبدالعزيز ابراهيم اللحام
عبدالفتاح خليل الراعي
إسحق خضر إسحق المبيض
انا لله و انا اليه راجعون