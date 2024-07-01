الإثنين 01-07-2024
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الإثنين، 01-07-2024 06:08 ص

وفيات الاثنين 1/ 7/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


يزيد حسين احمد الحنيطي
محمد سليمان نجم الخطيب
خديجه محمود رباح النجار
نزار عفيف عبدالله حزيناضافة اعلان

عبدالحفيظ احمد الرمحي

ابراهيم حسن مصطفى النبالي
رامز عبدالرحيم أبوعلي البيطار
سهام عبدالرحمن قطيشات
نعمان كامل موسى
محمد إسماعيل شفيق حيمور

فكتور جميل عودة السمعان
محمد ماجد أبو الفوارس البشتاوي
فاتن محمد خالد الحلواني
هندية محمد الزعل أبوحنك
فلحه محمد محسن الهملان الدعجة

رغدة طه عبدالفتاح الشمايلة
شريف علي نزال
احمد شحادة خليل موسى
عبدالعزيز ابراهيم اللحام
عبدالفتاح خليل الراعي
إسحق خضر إسحق المبيض


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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