الإثنين 10-06-2024
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الإثنين، 10-06-2024 06:08 ص

وفيات الاثنين 10 / 6 / 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


نعيمه محمد محمود الكسابره الديراباني 
رقية حسين سليمان يونس 
 الهام رشيد محمد عياد اضافة اعلان

 آمنة محمد احمد النجار 

عبدالوهاب محمد الزيتاوي 
 علي ناجح الجالودي 
عبدالجواد خليل عبد الحفيظ الصالحي 
 فهد إبراهيم خليل الصبيحي الجزازي 
 اسامة حبيب قعوار 

 اسيه عبدالكريم احمد الهزايمه 
 عبدالرحمن علي موسى الفطافطة 
 غادة محمد فوزي الموصلي 
 فداء إبراهيم سعيدان 
 محمود نعمان محمد ابو حويلة 

 عبدالكريم اسماعيل كريم النهار 
 مخلد نهار سليمان الدبايبة
 منيفة مفضي علي الحميديين الدعجة 
 محمد محمود محمد فياض 
 سليمان سلامة المرزوق العفيشات 

 محمد بدوي الحرباوي 
 جميل محمد فضل 
 سعيد عبدالغني الخطيب 
 ابراهيم طلاق محمود عبابنه 
 صالح مفلح الشرمان

 خالد خليفة ابوغنمي 
 ابراهيم محمد الهزايمة
كمال فلاح الرواشدة
عبدالكريم عبدالعزيز سمرين 

انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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