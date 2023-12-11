وفيات الاثنين 11-12-2023

إسماعيل يعقوب الصيفي
جمال عبدالعزيز حواري
امين عبدالحميد شاهين
احمد سعيد ابو عاشور
إبتهاج أحمد عبدالله الجغبير
شريفة محمد بدوي جويلس
جواد احمد عثمان اللوزي
محمد احمد ابو شاشية
غازي عبدالقادر موسى كاظم باشا الحسيني
المها عناد جمال العمايره
فريدة محمّد سعيد محمود صالح
فاطمة سليم هنانده
ستيره عبد القادر الحجاج
سناء فايز عمر زيتون
خولة احمد محمود العطار
احمد عبدالله القطاطشة
هاني أمين مقبل
ابراهيم محمد محمد ابومقدم
أنصاف جمعه باكير
سميح مصطفى تملي
صالح جبري محمد المصري
محمد خليل الراعي
آمال عبدالفتاح الفضيلات
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