الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

وفيات الاثنين 11-12-2023

الاحتلال يستهدف مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا

الزرقاء .. انقاذ شخص حوصر في صومعة أعلاف ارتفاعها 20 مترًا

الصحة العالمية: أقسام الطوارئ في مستشفيات غزة تبدو كساحات معارك

ولي العهد عن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أليس لأهل غزة منها نصيب؟

واشنطن بوست: واشنطن تخطط لتوسيع قوة المهام المشتركة بعد هجمات الحوثيين

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دوي انفجارات في دمشق وريفها والدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

صحيفة عبرية تُفجر فضيحة حول عدد جرحى جيش الاحتلال

عاجل

دوي انفجارات في دمشق وريفها والدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

الإثنين، 11-12-2023 01:07 ص

وفيات الاثنين 11-12-2023

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إسماعيل يعقوب الصيفي
جمال عبدالعزيز حواري

امين عبدالحميد شاهين
احمد سعيد ابو عاشور

إبتهاج أحمد عبدالله الجغبير
شريفة محمد بدوي جويلس

جواد احمد عثمان اللوزي
محمد احمد ابو شاشية

غازي عبدالقادر موسى كاظم باشا الحسيني
المها عناد جمال العمايره

فريدة محمّد سعيد محمود صالح
فاطمة سليم هنانده

ستيره عبد القادر الحجاج
سناء فايز عمر زيتون

خولة احمد محمود العطار
احمد عبدالله القطاطشة

هاني أمين مقبل
ابراهيم محمد محمد ابومقدم

أنصاف جمعه باكير
سميح مصطفى تملي

صالح جبري محمد المصري
محمد خليل الراعي

آمال عبدالفتاح الفضيلات 
انا لله و انا اليه راجعون.

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