وفيات الاثنين 12/ 2/ 2024

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هاشم طارق الجهني
محمد احمد خليل الحسنات
احمد سليمان سالم السعود
عمار محمد يوسف العكور
فيصل حابس علي الغنميين
صالح يوسف عبدالهادي خضر
حازم نايف ابوغزالة
عبدالرحمن محمد مصلح
سائدة يوسف الهرش
حافظ شحادة العمايرة
يعقوب ابراهيم قاقيش
انا لله وانا اليه راجعون