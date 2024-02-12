الإثنين 12-02-2024
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الإثنين، 12-02-2024 06:19 ص

وفيات الاثنين 12/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


علي حجاب الكنعيان الفايز


ليندا وديع حنا عبدالله
زهرية يوسف عبدالعزيز الصدوق الديرابانياضافة اعلان

تيمور رشاد ادريس خت


أليس يعقوب سكلجيان
سعدى فرحان ذيب قندح
فيكتوريا سليم سالم الزعمط


نهلة كامل العتر
صبحية علي محمد الخطيب
محمد عمر ابو كويك


زينب احمد احمد الوحيدي
هاشم طارق الجهني
محمد احمد خليل الحسنات

احمد سليمان سالم السعود
عمار محمد يوسف العكور

فيصل حابس علي الغنميين
صالح يوسف عبدالهادي خضر
حازم نايف ابوغزالة 
عبدالرحمن محمد مصلح

سائدة يوسف الهرش
حافظ شحادة العمايرة


يعقوب ابراهيم قاقيش 
انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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