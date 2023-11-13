الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

قصف اسرائيلي جنوب لبنان وصافرات انذار في الجليل الغربي

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قصف اسرائيلي جنوب لبنان وصافرات انذار في الجليل الغربي

الإثنين، 13-11-2023 07:06 ص

وفيات الاثنين 13/11/2023

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ثريا إبراهيم سلامه عسكر 
ذياب سلمان فلاح الحجايا  


عبير عبد السلام شاكر 
علي صالح   
حلمي محمد ابوشهاب 

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فؤاد مفضي عيسى صفدي  
سعاد جميل العواد  
صالح محمود أحمد خلف  


محمود يوسف ابو الشيخ   
مريم حنا صالح الداود  
نافذ جمال عجاوي  


آدم عصام عثمان الغلاييني 
ايمان فايز الخطيب
محمد نبيل عبدالله الزغير 


ماجد سالم يوسف الابراهيم 
حسام محمد حسين المشارفة 
مريم علي حمد القزق  


محمد حسن ابوجبة   
ماجد عبدالكريم حسن القبج  
كامل باسم زقزوق 
تمام ذيب خلف الغويري  


فؤاد وليد العدوي  
خالد هويمل الخريسات
تركية اسماعيل السر 
احمد عوض الوضحان 


فاطمة محمود حمدان  
احمد عبدالكريم العضايلة  
رسمية أحمد حسين ابو عيشة  


سوسان كريم سالم شريدة  
اكتمال علي قراعين 


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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