وفيات الاثنين 13/11/2023

ثريا إبراهيم سلامه عسكر
ذياب سلمان فلاح الحجايا
عبير عبد السلام شاكر
علي صالح
حلمي محمد ابوشهاب
فؤاد مفضي عيسى صفدي
سعاد جميل العواد
صالح محمود أحمد خلف
محمود يوسف ابو الشيخ
مريم حنا صالح الداود
نافذ جمال عجاوي
آدم عصام عثمان الغلاييني
ايمان فايز الخطيب
محمد نبيل عبدالله الزغير
ماجد سالم يوسف الابراهيم
حسام محمد حسين المشارفة
مريم علي حمد القزق
محمد حسن ابوجبة
ماجد عبدالكريم حسن القبج
كامل باسم زقزوق
تمام ذيب خلف الغويري
فؤاد وليد العدوي
خالد هويمل الخريسات
تركية اسماعيل السر
احمد عوض الوضحان
فاطمة محمود حمدان
احمد عبدالكريم العضايلة
رسمية أحمد حسين ابو عيشة
سوسان كريم سالم شريدة
اكتمال علي قراعين
انا لله و انا اليه راجعون