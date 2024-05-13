الإثنين 13-05-2024
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الإثنين، 13-05-2024 06:24 ص

وفيات الاثنين 13/ 5/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


ذيب عامر العمرات 
سهيلة سعدي المجدوبة 
 طارق محمد حسن الحسن البريجي 
حامد محمد علي القدسي اضافة اعلان

 محمد سامي ابو قاعود 

 سميرة عبدالكريم سليمان ابو طالب 
 عبدالمنعم عبدالعزيز حماد 
 هاني توفيق جريس شنودي 
 اسماء مخلد فازع الحسامي 

 أسمى سالم المجارحة 
 احمد يعقوب لصوي
 خديجة علي عبدالله الشبيل 
 نوال عبدالحميد نزال العويمر 

 بشار طاهر نافع جرادات
أحمد يوسف أحمد سرحان 
 احمد محمد عكاشة 
 زايد حنا خليل الحوراني 

 صالح صبري ماضي 
 جميلة رزق عبدالله خليل 
 سهيلة ايوب جبريل الكسواني 
 عبدالرحمن ابراهيم الغرابلي
 علي عبدالحميد المومني 


انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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