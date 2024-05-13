وفيات الاثنين 13/ 5/ 2024

ذيب عامر العمرات
سهيلة سعدي المجدوبة
طارق محمد حسن الحسن البريجي
حامد محمد علي القدسي اضافة اعلان
محمد سامي ابو قاعود
سميرة عبدالكريم سليمان ابو طالب
عبدالمنعم عبدالعزيز حماد
هاني توفيق جريس شنودي
اسماء مخلد فازع الحسامي
أسمى سالم المجارحة
احمد يعقوب لصوي
خديجة علي عبدالله الشبيل
نوال عبدالحميد نزال العويمر
بشار طاهر نافع جرادات
أحمد يوسف أحمد سرحان
احمد محمد عكاشة
زايد حنا خليل الحوراني
صالح صبري ماضي
جميلة رزق عبدالله خليل
سهيلة ايوب جبريل الكسواني
عبدالرحمن ابراهيم الغرابلي
علي عبدالحميد المومني
انا لله و انا اليه راجعون