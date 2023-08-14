وفيات الاثنين 14 /8 /2023

شهيرة سعيد محمد الكيالي
مروان رسلان فارس الجيوسي
خالد احمد عبد القادر عقيلان
ناصر محمد غزال
سعيد حسين يونس عقل
هناء عبد الرازق سليمان الفواعير
عبدالله خليل الدبوبي
زينب مصطفى قاسم الحلبي
ربى زهير الربايعة
قسطه سليم يوسف زغبابة
صايل سالم موسى عبوي
سميره احمد الصدوق الديراباني
عصمت حسن عليان النتشة
احمد عبدالرحمن احمد العقرباوي
حليمة محمد سليمان
قاسم مصباح ابو زويد
فاطمة كايد السعد
سلوى خطاب سكجها
عزية شوكت وهدان
تغريد عبدالله مكيد العساف
سحر حمدان احمد العواملة
هيثم شفيق مصطفى آغا
نعمة عوده محمد الكرد
ندى شريف خليل العموري
انا لله وانا اليه راجعون