الإثنين 14-08-2023
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الإثنين، 14-08-2023 06:02 ص

وفيات الاثنين 14 /8 /2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


شهيرة سعيد محمد الكيالي
مروان رسلان فارس الجيوسي
خالد احمد عبد القادر عقيلان


ناصر محمد غزال
سعيد حسين يونس عقل
هناء عبد الرازق سليمان الفواعير

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عبدالله خليل الدبوبي
زينب مصطفى قاسم الحلبي
ربى زهير الربايعة


قسطه سليم يوسف زغبابة
صايل سالم موسى عبوي
سميره احمد الصدوق الديراباني
عصمت حسن عليان النتشة


احمد عبدالرحمن احمد العقرباوي
حليمة محمد سليمان
قاسم مصباح ابو زويد


فاطمة كايد السعد
سلوى خطاب سكجها
عزية شوكت وهدان


تغريد عبدالله مكيد العساف
سحر حمدان احمد العواملة
هيثم شفيق مصطفى آغا


نعمة عوده محمد الكرد
ندى شريف خليل العموري

انا لله وانا اليه راجعون


 




 

 


 

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