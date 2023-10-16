الإثنين 16-10-2023
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وفيات الاثنين 16/ 10/ 2023

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الإثنين، 16-10-2023 06:04 ص

وفيات الاثنين 16/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


غصاب احمد عايد الخرابشة
ابراهيم محمد الربيع 
أية جبرائيل ابو محفوظ 
احمد عبد الحافظ الحجاج

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 احمد سليم محمود اجغيل 
 احمد ابراهيم احمد حموده 
 ابراهيم محمد صالح القحيز 


 عز الدين احمد ابو الراغب 
 نهله محمد يوسف زيد الكيلاني 
 بديعة عزات اسعد 


 محمد باسم جودت أبو عيسى النتشة 
 رشا منير محمود علقم 
 محمد خير سعيد إلياس لامبر 


أميرة محمد علي قردن 
نضال عبد الفتاح شتيوي 
مأمون موسى المصري 
فريال يوسف سعيد منصور 


موسى فتحي موسى الشيشاني 
سميرة محمد عبدالله عبيد القدومي 
مارلين نفاع 
عماد حسين محمد العوايشة 
عليا عيد مبارك الصعايدة 

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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