وفيات الاثنين 16/ 10/ 2023

غصاب احمد عايد الخرابشة
ابراهيم محمد الربيع
أية جبرائيل ابو محفوظ
احمد عبد الحافظ الحجاج
احمد سليم محمود اجغيل
احمد ابراهيم احمد حموده
ابراهيم محمد صالح القحيز
عز الدين احمد ابو الراغب
نهله محمد يوسف زيد الكيلاني
بديعة عزات اسعد
محمد باسم جودت أبو عيسى النتشة
رشا منير محمود علقم
محمد خير سعيد إلياس لامبر
أميرة محمد علي قردن
نضال عبد الفتاح شتيوي
مأمون موسى المصري
فريال يوسف سعيد منصور
موسى فتحي موسى الشيشاني
سميرة محمد عبدالله عبيد القدومي
مارلين نفاع
عماد حسين محمد العوايشة
عليا عيد مبارك الصعايدة
انا لله و انا اليه راجعون