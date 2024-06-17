وفيات الاثنين 17/ 6/ 2024

محمد حمد الدهام الجبور
نهار موسى عوض الشبيب الدبايبه
نوح حسن احمد صالح
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ياسر رشاد احمد المصري
محمد عبدالرحمن عبد
أنس حسين النيرب
محمود عطيه محمود ربايعه
ابراهيم جبر ابراهيم عمرية
جاسر علي محمد الزهير.
عائشة حامد الحجاوي
سميره محمود الكيال
جبر محمد سلامه ابوركبه
أحمد يوسف منير البطيخي
ياسين سليمان يوسف سالم
تمام (حفيظه) حافظ ابراهيم نور
سمير ابراهيم حسين عمار
بسام لافي هليل عثمان العورتاني
نجاح عاطف عابدين
صفية محمد البدوي
مهند جمال محمد القطناني
احمد عطيه الطبور
ريماس عارف مصلح الدبايبه
انا لله و انا اليه راجعون