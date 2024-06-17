الإثنين 17-06-2024
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الإثنين، 17-06-2024 09:23 ص

وفيات الاثنين 17/ 6/ 2024

انا لله


محمد حمد الدهام الجبور 
نهار موسى عوض الشبيب الدبايبه
نوح حسن احمد صالح
أمال قسطندي مسعاف صويصاضافة اعلان

ياسر رشاد احمد المصري


محمد عبدالرحمن عبد
أنس حسين النيرب
محمود عطيه محمود ربايعه
ابراهيم جبر ابراهيم عمرية
جاسر علي محمد الزهير.
عائشة حامد الحجاوي
سميره محمود الكيال




جبر محمد سلامه ابوركبه
أحمد يوسف منير البطيخي
ياسين سليمان يوسف سالم
تمام (حفيظه) حافظ ابراهيم نور
سمير ابراهيم حسين عمار


بسام لافي هليل عثمان العورتاني
نجاح عاطف عابدين
صفية محمد البدوي
مهند جمال محمد القطناني
احمد عطيه الطبور
ريماس عارف مصلح الدبايبه


انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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