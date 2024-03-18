الإثنين 18-03-2024
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وفيات الاثنين 18/ 3/ 2024

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الإثنين، 18-03-2024 06:05 ص

وفيات الاثنين 18/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


اديب ايليا حنا الدباس 
 سليمان سليم علي المجالي 
 يوسف عبدالله قزاز الدرابيع اضافة اعلان

 سامي علي الشرايري 
 بيان أحمد العرجان 

 صهيب خميس فالح أحمد جابر أبو زيد 
 محمد خالد الصقري 
 عبدالقادر صياح الحلواني 
 ليلى مصطفى خميس الحوراني
 زيد عباس العصيري 

 كامله مصطفى المثاني 
 مؤيد نايف حيمور 
 طارق يوسف مصطفى بني سلامة 
 حيدر ابراهيم هيشان عنيزات 

 محمد فلاح صالح المومني 
 محمد فؤاد المهداوي 
 اسيا احمد المهيرات 

 محمد سلامة سليمان المحاميد 
 ثريا راضي ابوحشيش 
 يسرى اسماعيل بصبوص 
 نايف عبد ابو جمل النسور 

 آمنه صالح الهبرات
 محمد محمد رمضان الكتوت
معتز مفيد فضل مشه
جمعة علي حمد الرشيدات   

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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